https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/ne-khotim-uezzhat-kak-mnogodetnye-semi-pogibshikh-v-svo-otdokhnuli-v-abkhazii-1051291177.html

Не хотим уезжать: как многодетные семьи погибших в СВО отдохнули в Абхазии

Не хотим уезжать: как многодетные семьи погибших в СВО отдохнули в Абхазии

Sputnik Абхазия

По приглашению Минтуризма Абхазии в течение двух недель на "Курорте Пицунда" отдыхали многодетные семьи погибших в СВО военных из Калужской области. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-07T09:47+0300

2024-06-07T09:47+0300

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О том, какой Абхазия предстала перед семьями погибших в специальной военной операции, что их впечатлило, почему они не хотят уезжать и как личная трагедия изменила их жизни, читайте в материале Sputnik.Первое впечатлениеЭти жители Калужской области посетили Абхазию впервые. В Пицунде отдыхали семеро матерей и 22 ребенка, отцы семейств погибли в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Некоторые из них давно мечтали посетить республику, для других это стало неожиданным и приятным сюрпризом от Министерства туризма Абхазии и Калужской области.На отдыхе гостей сопровождали представитель Минтруда и социальной защиты Калужской области Людмила Николаева и фельдшер. Дорога до Абхазии в купе довольно комфортабельного поезда длилась сутки с лишним, сказала Николаева. В Гагре их встретил лично глава Минтуризма Теймураз Хишба, он и сопроводил их до Пицунды.Марина Игнатова приехала с двумя дочерьми и сыном. За проведенные в Абхазии дни группа туристов успела посетить немало достопримечательностей, но многое увидеть они не успели. По словам Игнатовой, есть хороший повод вернуться.Гости также остались довольны условиями проживания на "Курорте Пицунда". Они похвалили персонал за внимательное отношение к ним и выразили особую благодарность работникам местной столовой, которые нашли индивидуальный подход к предпочтениям каждого. Мария Ходжиева приехала в Пицунду с четырьмя своими детьми, еще двое старших готовятся к сдаче школьных экзаменов. Она рассказала, что не меньше детей испытала восторг от посещения Гагрского дельфинария."Я вчера радовалась больше, чем мои дети. Программа очень интересная, и видно, что дельфины любят своих тренеров. Вообще, ваша страна прекрасна сама по себе. Мы обратили внимание, как вы ею гордитесь, любите ее, цените свои культуру и традиции", – сказала Ходжиева.Организацию отдыха Ходжиева оценила очень высоко и похвалила экскурсоводов, которые сопровождали группу в турах, за профессионализм, чувство юмора и глубокие знания. Ее удивление также было вызвано тем, что когда во время одной из экскурсий она потеряла пауэр-банк, ей его вернули в тот же день.Многодетная мама также призналась, что отпуск в Абхазии был давней совместной мечтой ее и ее супруга Камиля Ходжиева. Мамам даже предоставили возможность посвятить один вечер себе. Для них организовали посещение абхазского застолья в селе Дурипш, где они могли расслабиться без детей, насладиться развлекательной и познавательной программой, попробовать традиционные блюда и напитки.У Натальи Акимкиной четверо детей – две "партии" близнецов. Но в Абхазию приехали только двое из них – Матвей и Арсений. Она тоже поделилась впечатлениями о республике и, в частности, о людях."У меня гены кубанских казаков, и я очень люблю такую природу, но люди здесь совершенно другие. Все приветливые, вежливые, улыбчивые, добрые. Я не хочу уезжать. Здесь хорошо", – сказала Акимкина.Самые лучшиеЖены погибших в СВО все еще говорят о своих супругах в настоящем времени и все в один голос называют их самыми лучшими. По их же словам, случившуюся трагедию им пришлось принять, но до конца осознать ее пока не получается.Муж Марины Игнатовой Владимир Игнатов служил в спецназе ВДВ. Он погиб два года назад в возрасте 37 лет. Ему посмертно присвоили звание Героя России. Свою младшую дочь Викторию ему так и не довелось увидеть.В последний раз Марина разговаривала с супругом по телефону за четыре дня до его смерти, и новость о том, что он пал смертью храбрых, стала сильным ударом для всей семьи.Марине известны некоторые детали гибели супруга. По ее словам, Владимир вместе с еще несколькими товарищами пришел на помощь попавшим под шквальный обстрел противника военнослужащим у поселка Попасная Луганской области. Доехав до места, он помог сослуживцам забраться в БТР, но на обратном пути техника подорвалась на мине. Владимир был единственным, кто получил смертельное ранение. Медики в госпитале не смогли его спасти.Мария Ходжиева и ее супруг Камиль Ходжиев прожили вместе в браке более 16 лет. У них родилось шестеро детей."Он был человеком широкой души и очень добрым. Иметь такого в друзьях – это великое богатство. Он тоже был сильным. Не очень высоким, но широкоплечим. Кулак его был, как моя голова. Родить шестерых детей можно только от такого надежного и сильного мужчины", – рассказала Мария.Если при жизни супруга Мария могла, как она сама говорит, позволить себе быть "слабой девочкой", то после его смерти ей пришлось стать гораздо сильнее. Большую поддержку в преодолении этой утраты ей оказали дети, которым пришлось в один миг повзрослеть.Камиль Ходжиев был командиром разведывательного отряда. Он погиб в августе 2022 года, прикрывая своих от вражеского обстрела. Тело его не могли найти в течение полугода."Его нигде не могли найти. Шли ожесточенные бои, и у ребят не было возможности вернуться за ним. В апреле 2023 года тела погибших обменяли с украинской стороной, и среди них был он. По жетону узнали. Еще полгода ушло на анализ ДНК", – отметила она и добавила, что надежда не покидала ее до последних минут.Похоронить останки Камиля Ходжиева со всеми воинскими почестями семья смогла лишь в октябре 2023 года.Еле сдерживая слезы, Наталья Акимкина поделилась своей непростой жизненной историей. Ее супруг Иван Акимкин погиб менее полугода назад. Ему было 27 лет. Характер у него был строгий, ему хватало одного лишь взгляда, говорящего о его недовольстве. Но при этом он был мягок с детьми и баловал их, что не всегда поощряла Наталья."Держаться после его ухода помогают дети и мама супруга. Я тоже рано потеряла отца – мне было восемь лет, и я помню, какой образ жизни был у нас. Мне хочется, чтобы у моих детей было все хорошо, несмотря ни на что", – подчеркнула она.Старшие дети Натальи, близнецы, после гибели отца стали называть себя единственными защитниками в семье. Они помогают матери по дому и ухаживают за младшими братьями.Супругу Вероники Пену Николаю Пену было 39 лет. Он погиб в июле 2023 года под Авдеевкой. Три дня его тело не могли доставить в воинскую часть из-за обстрелов, и это, считает Вероника, в условиях войны довольно быстро."Он окончил военный институт, служил, но потом уволился. Открыл свою строительную фирму. Когда началась специальная военная операция, решил восстановиться и все-таки ушел на войну. У нас трое детей в возрасте 10, 13 и четырех лет", – сказала она.Познакомились Вероника и Николай в 2004 году. Она не стала скрывать, что будущий супруг сначала ей вообще не понравился, но Николай оказался настойчивым и целеустремленным. Взял девушку "долгой осадой", добился своей цели.Муж Александры Корнеевой Сергей Корнеев и вовсе не оставил своей избраннице шанса отказать ему при первом знакомстве.Сергей Корнеев погиб в июне 2022 года во время наступательной операции на Донбассе в составе мотострелковой дивизии. Полтора года он числился среди пропавших без вести. Правду Александра смогла узнать лишь после того как обратилась на горячую линию президента России с просьбой помочь найти супруга. Дело передали в суд, где установили все обстоятельства произошедшего.Семьям погибших в СВО помогают боевые товарищи их супругов, родственники, друзья и государство, которое каждый месяц им выплачивает пенсию. Некоторые из жен защитников Русского мира работают, но таких единицы. Матери в основном занимаются воспитанием детей.Детский взглядРаилю Ходжиеву 15 лет. Несмотря на юный возраст, он умеет играть на десяти музыкальных инструментах, включая духовые и струнные, и планирует связать свою жизнь с музыкой.Также он начинающий блогер – ведет свой телеграмм-канал, где в последние пару недель стало появляться много фотографий и видео из Абхазии. При этом Раиль с сожалением отметил, что подписчиков у него пока мало.В Абхазии ему понравились солнечная погода, природа и чистая морская вода в Пицундской бухте. Его младший брат, семилетний Ренат, был полон эмоций и об отдыхе своем рассказывал быстро, с придыханием."Мне больше нравится море. Там кла-а-асно. Мы и раньше были на море, но здесь намного лучше. Еще тут очень хорошо жить, потому что номера хорошие. А еще мы были в Обезьяньем питомнике. Там одна обезьянка у меня пакет с кормом украла и сама все съела", – поделился Ренат.Сын Екатерины Терлецкой и павшего в СВО Руслана Терлецкого, Михаил, рассказал, что ему по душе пришлись экскурсии в Новоафонскую пещеру и дельфинарий в Гагре.Риане Ходжиевой шесть лет. Она явно любит общение и, по ее словам, лошадок. Под большим впечатлением девочка осталась от конных прогулок и дельфинов, но ее немного расстроило то, что погладить водных животных ей не дали.Семьи погибших в Специальной военной операции из Калужской области покинули Абхазию 6 июня, но обещали вернуться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240526/deti-iz-mnogodetnykh-semey-pogibshikh-v-svo-voennosluzhaschikh-rossii-priekhali-na-otdykh-v-abkhaziyu-1051175974.html

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