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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T10:43+0300
2024-06-08T10:43+0300
2024-06-08T10:43+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в отдельные часы дождь разной продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в отдельные часы дождь разной продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды от +20°С.
Волнение морской воды 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.