https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-iyunya-1051306564.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 8 и 9 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T10:43+0300

2024-06-08T10:43+0300

2024-06-08T10:43+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, в отдельные часы дождь разной продолжительности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды от +20°С.Волнение морской воды 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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2024

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погода в абхазии