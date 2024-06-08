https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/svo-samyy-goryachiy-uchastok--sever-1051309737.html

СВО: самый горячий участок – "Север"

СВО: самый горячий участок – "Север"

Sputnik Абхазия

Российские войска с ожесточенными боями наступают на нескольких участках фронта. Наиболее заметно продвижение в Харьковской области. Критическая для противника... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T17:40+0300

2024-06-08T17:40+0300

2024-06-08T20:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

нато

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Александр Хроленко, военный обозревательПодразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении за минувшие сутки продвинулись вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Веселое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны. При этом значительно сократили ряды живой силы и боевой техники шести украинских бригад. Обеспечили формирование "санитарной зоны" глубиной 12-16 км от российской границы.Украинская армия в зоне СВО уже третий год превращает крупные населенные пункты в "фортеции", использует мирное население в качестве "живого щита". Тактику боев в городах (для сдерживания российского наступления) ВСУ предложили натовские кураторы. Российская армия методично разрушает западные планы и "фортеции" – последовательно освобождены: Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Артемовск, Авдеевка. На очереди – Волчанск и Часов Яр, которые уже называют "кладбищем ВСУ".На Угледарском направлении поднят Российский флаг над Парасковиевкой, идут бои в Константиновке. Кроме того, войска РФ за несколько часов освободили около 5 кв. км территории к югу от села Победа. Заметно продвижение в районе Орехова Запорожской области. Плохи дела ВСУ в Донбассе на Кураховском и Покровском направленияхСерия российских ударов обрушилась в ночь на 6 июня по объектам ВСУ в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях. Темное время суток позволяет эффективно уничтожать и деморализовать противника. Войска РФ практически каждую ночь применяют комбинированные удары высокоточным оружием, включая баллистические и крылатые ракеты, дроны, управляемые планирующие авиабомбы калибра до 1500 кг.Эскалация и превосходствоИнициатива, оперативно-тактическое и огневое доминирование, количество и качество российских войск на украинском ТВД – безусловны. В США уже кардинально пересмотрели сроки захвата Крыма украинской армией (рассматриваются варианты, как сделать полуостров непригодным для жизни). Издание The Washington Post авторитетно констатировало: "Москва стабильно добивается успехов… Россия, если смотреть на вещи объективно, выигрывает на поле боя". Украинская военная разведка (ГУР) насчитала в зоне СВО аж 550 тысяч бойцов ВС РФ (у страха глаза велики). Недавнее "разрешение" США и ряда стран НАТО применять по объектам в глубине России дальнобойное западное вооружение – обращено к самим себе, и в медийную сферу. Российский президент Владимир Путин 5 июня в Санкт-Петербурге лишний раз напомнил журналистам из недружественных стран, что в зоне СВО получают целеуказания и загружают полетные данные ракетного оружия (HIMARS, Storm Shadow, ATACMS или Patriot – не суть) специалисты, которыми ВСУ не располагают. Запускали и запускают управляемые ракеты по России (старым и новым регионам) натовские военнослужащие "под прикрытием". Многие из них вернулись с украинского ТВД в деревянном ящике, и Россия способна масштабировать процесс утилизации ценных западных специалистов. Имеет право ответить иностранным поставщикам оружия адресно и асимметрично – прямыми ударами по объектам НАТО (некоторые депутаты Госдумы РФ рассматривают Нидерланды) и поставками высокотехнологичного оружия в "регионы", враждебные по отношению к Западу. Глобальные военные конфликты развиваются по своим законам, не зависящим от решений Конгресса США или планов Белого дома. Тем более если планов и стратегии нет, если не считать таковыми "еще одну вечную войну". По данным американского журнала Foreign Policy, администрация Байдена сейчас работает над десятилетним наращиванием возможностей ВСУ, которое будет стоить сотни миллиардов долларов, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан прогнозирует новое украинское контрнаступление в 2025 году. Цель – "обескровить" Россию, военный потенциал которой позволяет трижды уничтожить США и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато