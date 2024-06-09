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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт южного циклона. 09.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-09T21:39+0300
2024-06-09T21:39+0300
2024-06-09T21:39+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В понедельник, 10 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Местами возможен дождь с градом.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт южного циклона.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В понедельник, 10 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Местами возможен дождь с градом.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.