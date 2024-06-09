https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-iyunya-1051312442.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт южного циклона. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T21:39+0300

2024-06-09T21:39+0300

2024-06-09T21:39+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. В понедельник, 10 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза. Местами возможен дождь с градом.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии