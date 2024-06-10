https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/lavrov-rol-briks-v-reshenii-mirovykh-problem-budet-vozrastat-1051315505.html

Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать

Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать

Sputnik Абхазия

Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T12:33+0300

2024-06-10T12:33+0300

2024-06-10T12:52+0300

новости

брикс

сергей лавров

россия

мид рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046561260_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_0b8ae8857a6450e732165877cf92503a.jpg

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, в БРИКС на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества, и потому растет число стран, желающих присоединиться к этому объединению.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили перспективы сотрудничества в год председательства России в БРИКС.Мероприятие открылось минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других чиновниках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/komu-vygodna-gibel-prezidenta-irana--1051132369.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, брикс, сергей лавров, россия, мид рф