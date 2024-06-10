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Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать
Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать
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Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня. 10.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, в БРИКС на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества, и потому растет число стран, желающих присоединиться к этому объединению.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили перспективы сотрудничества в год председательства России в БРИКС.Мероприятие открылось минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других чиновниках.
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новости, брикс, сергей лавров, россия, мид рф
Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать
12:33 10.06.2024 (обновлено: 12:52 10.06.2024)
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", – сказал он.
По его словам, в БРИКС на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества, и потому растет число стран, желающих присоединиться к этому объединению.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС прошло в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 июня. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили перспективы сотрудничества в год председательства России в БРИКС.
Мероприятие открылось минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других чиновниках.