https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/komu-vygodna-gibel-prezidenta-irana--1051132369.html

Кому выгодна гибель президента Ирана

Кому выгодна гибель президента Ирана

Sputnik Абхазия

Трагическая гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел этой страны Хосейна Амира-Абдоллахяна вызывает слишком много... 20.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-20T22:13+0300

2024-05-20T22:13+0300

2024-05-20T22:22+0300

иран

вертолеты

россия

александр хроленко

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102530/74/1025307442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ec0178e1138a6f06a6d63f72bed177b.jpg

Вертолет президента Ирана взлетел 19 мая, неподалеку от ирано-азербайджанской границы, где Ибрагим Раиси вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым участвовали в церемонии открытия плотины Гыз-Галасы – совместного гидротехнического проекта в иранской провинции Восточный Азербайджан, в 220 км к северо-востоку от Тебриза.Обломки президентского вертолета Bell-212 беспилотники КСИР и спасатели обнаружили к утру 20 мая в 600 км к северо-западу от Тегерана. На месте "жесткой посадки" выживших нет. Вертолет практически полностью сгорел.Кроме президента и главы МИД Ирана, погибли еще семь пассажиров, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и представитель Верховного лидера Восточного Азербайджана Мохаммад Али Але-Хашем. Предварительно, причинами катастрофы могли стать гористая местность и густой туман (к этому мы еще вернемся).Ранее, на торжественной церемонии у плотины Гыз-Галасы, которая считается символом сотрудничества Тегерана и Баку, президент Ирана заявил, что совместный проект на пограничной реке Аракс очень важен, дает надежду народам двух стран, и вызывает отчаяние врагов. Раиси добавил: "Любой прогресс в Азербайджане – это наш прогресс, любая нестабильность на границах двух стран – общая потеря".Президент Азербайджана заявил о важности совместных транспортных проектов двух стран: "Коридор "Север-Юг" очень важен для региона, и с модернизацией железнодорожной инфраструктуры в Иране и Азербайджане станет самым важным в мире".И здесь нет даже тени преувеличения. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" протяженностью 7200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) – создается для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. На основе межправительственного соглашения, подписанного Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года.Преимущества МТК "Север-Юг" вызвали огромный интерес – к соглашению уже присоединились Беларусь, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Кыргызстан, Турция. Многим на Западе не нравятся подобные проекты упрочения суверенитета и экономики стран-участниц.Bell-212 в опасном туманеИбрагим Раиси был второй по значимости политической фигурой в Иране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Считался преемником Верховного лидера. Многое сделал для членства Ирана в ШОС и БРИКС, для укрепления сотрудничества с Россией. И еще призывал страны мира отказаться от унизительной гегемонии доллара США.Не касаясь даже позиции Тегерана относительно военных конфликтов в секторе Газа и на Украине, экономических аргументов для устранения влиятельного в Евразии политического лидера Эбрагима Раиси у деградирующих западных "гегемонов" было вполне достаточно. Хватало врагов и на Востоке.За минувшие пять лет несколько влиятельных политиков и военачальников Ирана погибли в результате террористических ударов американцев и израильтян (вспоминаем генералов Касема Сулеймани, Сейеда Рази Мусави, ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде-Махавади).Вертолет Раиси потерпел катастрофу в момент высокой военно-политической напряженности между Ираном, коллективным Западом и Израилем – через месяц после обмена ракетными ударами ЦАХАЛ и КСИР. Внутриполитическая дестабилизация в Иране выгодна США, Израилю и ЕС. Неслучайно американский журнал Military Watch считает вероятным иностранное вмешательство: "Слухи о покушении на иранского президента сосредоточены вокруг необычного прибытия в регион самолета C-130 ВВС США, что совпало с отъездом Раиси… Источники утверждают, что радиоэлектронная борьба могла быть использована для того, чтобы заставить вертолет разбиться".Президент Раиси летал на американском Bell-212, а Пентагон хорошо осведомлен об этой машине – авионике и электронике. Вероятность внешнего "отключения" летательных аппаратов американского производства исключать нельзя. В случае с программным обеспечением "невидимки" F-35 возможность внешних коррекций (через спутник) в США даже не скрывают. Как бы то ни было, произошедшая катастрофа – "самая заметная в истории Bell-212, который имеет один из самых безупречных показателей безопасности".По совокупности прямых и косвенных улик, издание Military Watch делает вывод о возможной реализации "многоходовки" Запада с целью поэтапного "обезглавливания" антиамериканского Ирана, для дальнейшего внедрения во власть тегеранского "аятоллы Горбачева", руководителя с более благоприятной для западных интересов позицией.Находящийся в Тегеране известный международный журналист Аббас Джума отметил, что в иранском государстве и обществе более всего обсуждается версия теракта. Раньше или позже, истинная причина авиакатастрофы в Иране будет установлена. А как же горы и туман?Американская компания Bell Helicopter декларирует надежность своей продукции в экстремальных условиях. Еще десять лет назад вертолеты Bell комплектовались системой предупреждения об опасном сближении с землей (HTAWS), не считая прочих систем безопасности. Система EVS использует инфракрасные датчики реального времени, обработку сигналов и дисплеи в кабине для улучшения видимости, предоставляет летному экипажу оригинальные изображения местности, взлетно-посадочных полос и других объектов.Даже с поправкой на время эксплуатации, президентский вертолет регулярно проходил техобслуживание, модернизацию, и точно не был кинематографическим "пепелацем". Погодные условия и техническое состояние машины наверняка не могли стать причиной катастрофы.Bell 212 изначально разработан для Канады. Выпускался в разных модификациях, включая HP AH Mk (военный многоцелевой вертолет), который находится на вооружении, к примеру, Воздушного корпуса армии Великобритании. Машина надежная, рассчитанная на перевозку до 14 пассажиров. Максимальная взлетная масса 5080 кг, полезная нагрузка – более 2200 кг имеет длину 15,5 м, ширину 14,6 м, высоту 3,9 м.. Bell 212 эксплуатируется в 13 странах мира, падает не часто – две предыдущие катастрофы зафиксированы в 2023-м (ОАЭ) и 2018 годах (Иран).Гибель Ибрагима Раиси в авиакатастрофе опасна вероятностью нового витка эскалации на Ближнем Востоке, дестабилизацией Южного Кавказа, продолжением американской практики устранения неугодных национальных лидеров в любой из стран мира. То есть маниакальным стремлением и сползанием Соединенных Штатов к Третьей мировой войне, к самоуничтожению.Президент РФ Владимир Путин 20 мая выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана, и подчеркнул: "Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240520/prezident-irana-ebrakhim-raisi-pogib-pri-krushenii-vertoleta-1051126889.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/chislo-zhertv-udarov-izrailya-po-sektoru-gaza-prevysilo-155-tysyachi-chelovek-1049313020.html

иран

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

иран, вертолеты, россия, александр хроленко, новости