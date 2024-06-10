https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/ob-izolyatsii-rechi-ne-idet-kak-proshel-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-1051318543.html

"Об изоляции речи не идет": как прошел Петербургский международный экономический форум

"Об изоляции речи не идет": как прошел Петербургский международный экономический форум

Sputnik Абхазия

В ПМЭФ-2024, прошедшем под лозунгом "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста", приняли участие 21,8 тысячи человек из 139 стран и... 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T16:44+0300

2024-06-10T16:44+0300

2024-06-10T16:44+0300

петербургский международный экономический форум

россия

экономика

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Несмотря на давление стран запада, ПМЭФ-2024 посетило рекордное число участников. Среди них – лидеры государств и высокопоставленные иностранные лица, руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы иностранных регионов и городов, а также представители бизнеса.SputnikНаиболее многочисленные делегации прибыли из Китая (192 участника), ОАЭ (105), Зимбабве (86), Казахстана (84), Индии (80) и Омана (75).В этом году почетный статус страны-гостя ПМЭФ принадлежал Султанату Оман. Свое участие в форуме страна проводила под лозунгом изучения возможностей по реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологий, логистики и продовольственной безопасности. Члены внушительной делегации Омана – бизнесмены, дипломаты, чиновники – подтвердили свое желание "сотрудничать с российскими предприятиями и видеть больше туристов в своей стране".В рамках деловой программы на отраслевых и тематических площадках Форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более 1 тыс. человек. На мероприятиях обсуждались процессы технологического суверенитета, цифровой трансформации, развитие туризма, технологий, выстраивание независимой системы международных финансовых операций, перспективные транспортные коридоры и многое другое.Международное сотрудничество заняло важное место в программе форума. На площадке ПМЭФ-2024 были организованы такие мероприятия, как российско-африканская конференция "Вода дороже золота", сессия ЕАЭС – АСЕАН, бизнес-диалоги с представителями Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Омана, ЮАР, стран Африки и Латинской Америки. Особое внимание было уделено новым возможностям торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС в связи с планируемым расширением состава объединения. Отдельные дискуссии были посвящены перспективам развития делового партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в области транспорта, энергетики и зеленой экономики.Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин, президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.В своем выступлении Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6,492 трлн руб., или почти $73 млрд (без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной). Наиболее количество заключенных соглашений пришлось на такие отрасли, как социально-экономическое развитие регионов (251), промышленность и строительство (241), а также высокие технологии и телекоммуникации (106).В Фонде Росконгресс (организатор ПМЭФ-2024) отмечают беспрецедентный интерес со стороны российских и зарубежных СМИ: мероприятия форума освещали более 4,2 тыс. журналистов из 34 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/putin-rossiya-dobetsya-pobedy-1051303509.html

россия

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