https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/okolo-15-domov-postradalo-v-gulrypshskom-rayone-posle-navodneniya-1051317797.html

Около 15 домов пострадало в Гулрыпшском районе от наводнения

Около 15 домов пострадало в Гулрыпшском районе от наводнения

Sputnik Абхазия

Сильный ливень обрушился на на Гулрыпшский и Сухумский районы в ночь с 8 на 9 июня. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T15:48+0300

2024-06-10T15:48+0300

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Около 15 домов в Гулрыпшском районе затопило в результате сильного ливня, который прошел ночью 9 июня, рассказал Sputnik начальник ЖКХ муниципалитета Тимур Начкебия.Работы по ликвидации последствий ливня продолжаются, больше всего пострадали села Мархяул и Багмаран, а также район Каштака. По словам Начкебия, также продолжаются работы по расчистке ливневых каналов и дорог, на которые потоки воды нанесли ил и камни, они могут продлиться еще несколько дней. В расчистке задействовано несколько единиц тяжелой техники из коммунального автопарка и личные грузовые машины местных жителей."Эти участки и раньше подтапливало, но такого, как вчера, еще не было. Случившееся показало нам, над чем еще предстоит поработать", – подчеркнул он. Как объяснил Тимур Начкебия, русло вышедшей из берегов речки расчистили еще в прошлом году, но из-за сильных дождей с гор в реку сносит камни, и вода выходит из берегов. Район Каштака – популярное место для отдыха у туристов, и на момент разгула стихии там находилось немало гостей. Начкебия отметил, что туристы с пониманием отнеслись к непогоде и претензий к властям или хозяевам гостевых домов у них нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/nekotorye-rayony-sukhuma-podtopilo-iz-za-nochnogo-livnya-1051310953.html

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