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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием переднего сектора южного циклона. 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T11:07+0300
2024-06-10T11:07+0300
2024-06-10T21:58+0300
в абхазии
погода в абхазии
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Во вторник, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем, преимущественно, без осадков, к вечеру местами возможен кратковременный слабый дождь, туман.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +23 °С до 28°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июня
11:07 10.06.2024 (обновлено: 21:58 10.06.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием переднего сектора южного циклона.
Во вторник, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и днем, преимущественно, без осадков, к вечеру местами возможен кратковременный слабый дождь, туман.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +23 °С до 28°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.