https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-iyunya--1051322249.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием переднего сектора южного циклона. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

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2024-06-10T11:07+0300

2024-06-10T21:58+0300

в абхазии

погода в абхазии

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Во вторник, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и днем, преимущественно, без осадков, к вечеру местами возможен кратковременный слабый дождь, туман.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +23 °С до 28°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии