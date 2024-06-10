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Российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Sputnik Абхазия
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, ВСУ за сутки потеряли более 1700 человек. 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T17:01+0300
2024-06-10T17:01+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачены противокорабельная ракета "Нептун", две ракеты HARM, четыре авиабомбы Hammer и JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", 51 беспилотник. Всего с начала проведения СВО уничтожены 611 самолетов, 276 вертолетов, 25514 БПЛА, 528 ЗРК, 16308 танков и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина РСЗО, 10302 орудия полевой артиллерии и минометов, 22413 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, ВСУ за сутки потеряли более 1700 человек.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражен командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, пункты временной дислокации наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачены противокорабельная ракета "Нептун", две ракеты HARM, четыре авиабомбы Hammer и JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", 51 беспилотник.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 611 самолетов, 276 вертолетов, 25514 БПЛА, 528 ЗРК, 16308 танков и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина РСЗО, 10302 орудия полевой артиллерии и минометов, 22413 единиц специальной военной автомобильной техники.