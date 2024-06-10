https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-staromayorskoe-v-dnr-1051319002.html

Российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР

Sputnik Абхазия

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации, ВСУ за сутки потеряли более 1700 человек. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T17:01+0300

2024-06-10T17:01+0300

2024-06-10T17:01+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.Средствами ПВО сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачены противокорабельная ракета "Нептун", две ракеты HARM, четыре авиабомбы Hammer и JDAM, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", 51 беспилотник. Всего с начала проведения СВО уничтожены 611 самолетов, 276 вертолетов, 25514 БПЛА, 528 ЗРК, 16308 танков и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина РСЗО, 10302 орудия полевой артиллерии и минометов, 22413 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/svo-samyy-goryachiy-uchastok--sever-1051309737.html

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