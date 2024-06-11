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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/arkheologi-nashli-ostatki-drevnego-sooruzheniya-v-sukhumskoy-bukhte-1051325005.html
Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте
Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте. В июне-декабре 2023 года подводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты. Они использовали спецаппаратуру и привлекли водолазов. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы. В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов. По мнению Лебединского, это груз корабля, который потерпел крушение. С помощью гидролокаторов всего ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы. Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/vzaimnyy-interes-lebedinskiy-o-podvodno-arkheologicheskoy-ekspeditsii-v-akvatorii-sukhuma--1051283598.html
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археология, археологи, абхазия, россия, черное море
археология, археологи, абхазия, россия, черное море

Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте

10:30 11.06.2024 (обновлено: 11:36 11.06.2024)
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции - Sputnik Абхазия, 1920, 11.06.2024
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте.
В июне-декабре 2023 года подводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты.
Они использовали спецаппаратуру и привлекли водолазов.
Как рассказал РИА Новости заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения Виктор Лебединский, в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, на глубине 2,4 метра были обнаружены остатки кладки полукруглого сооружения, скорее всего, башни с пристроенными стенами.
Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.
В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов. По мнению Лебединского, это груз корабля, который потерпел крушение.
С помощью гидролокаторов всего ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.
Взаимный интерес: Лебединский - Sputnik Абхазия, 1920, 06.06.2024
Радио
Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума
6 июня, 10:23
Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
1/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
2/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
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