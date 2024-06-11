Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте
10:30 11.06.2024 (обновлено: 11:36 11.06.2024)
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте.
В июне-декабре 2023 года подводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты.
Они использовали спецаппаратуру и привлекли водолазов.
Как рассказал РИА Новости заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения Виктор Лебединский, в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, на глубине 2,4 метра были обнаружены остатки кладки полукруглого сооружения, скорее всего, башни с пристроенными стенами.
Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.
В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов. По мнению Лебединского, это груз корабля, который потерпел крушение.
С помощью гидролокаторов всего ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.
Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
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© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ) Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
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© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
1/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции
2/2
© Foto / Севастопольский госуниверситет (СевГУ)
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции