https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/arkheologi-nashli-ostatki-drevnego-sooruzheniya-v-sukhumskoy-bukhte-1051325005.html

Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте

Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Археологи нашли остатки древнего сооружения в Сухумской бухте. В июне-декабре 2023 года подводно-археологическая экспедиция ученых Севастопольского госуниверситета, Института востоковедения РАН и Абхазского госмузея исследовали акватории Сухума и Гудауты. Они использовали спецаппаратуру и привлекли водолазов. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы. В акватории Гудауты нашли много сосудов антично-средневекового периодов. По мнению Лебединского, это груз корабля, который потерпел крушение. С помощью гидролокаторов всего ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы. Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/vzaimnyy-interes-lebedinskiy-o-podvodno-arkheologicheskoy-ekspeditsii-v-akvatorii-sukhuma--1051283598.html

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