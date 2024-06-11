https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/minzdravy-abkhazii-i-rossii-proveli-soveschanie-v-rezhime-video-konferents-svyazi-1051330416.html

Минздравы Абхазии и России провели совещание в режиме видео-конференц-связи

Минздравы Абхазии и России провели совещание в режиме видео-конференц-связи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Олег Салагай провели совещание в режиме... 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T17:05+0300

2024-06-11T17:05+0300

2024-06-11T17:29+0300

в абхазии

здравоохранение

министерство здравоохранения рф

россия

абхазия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Олег Салагай провели совещание в режиме видео-конференц-связи. Представители ведомств обсудили: "Конференция прошла в конструктивном и плодотворном ключе, есть вопросы, которые мы решили сегодня, есть которые требуют дополнительного обсуждения и работы", –сказал Эудард Бутба по итогам.

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здравоохранение, министерство здравоохранения рф, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии