https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/minzdravy-abkhazii-i-rossii-proveli-soveschanie-v-rezhime-video-konferents-svyazi-1051330416.html
Минздравы Абхазии и России провели совещание в режиме видео-конференц-связи
Минздравы Абхазии и России провели совещание в режиме видео-конференц-связи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Олег Салагай провели совещание в режиме... 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T17:05+0300
2024-06-11T17:05+0300
2024-06-11T17:29+0300
в абхазии
здравоохранение
министерство здравоохранения рф
россия
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032446890_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_0db932483314c702bc80fb38a298298b.jpg
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Олег Салагай провели совещание в режиме видео-конференц-связи. Представители ведомств обсудили: "Конференция прошла в конструктивном и плодотворном ключе, есть вопросы, которые мы решили сегодня, есть которые требуют дополнительного обсуждения и работы", –сказал Эудард Бутба по итогам.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/12/1032446890_125:0:2436:1733_1920x0_80_0_0_c905430203fd917b7dc2756eaba5093a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здравоохранение, министерство здравоохранения рф, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
здравоохранение, министерство здравоохранения рф, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Минздравы Абхазии и России провели совещание в режиме видео-конференц-связи
17:05 11.06.2024 (обновлено: 17:29 11.06.2024)
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба и замминистра здравоохранения России Олег Салагай провели совещание в режиме видео-конференц-связи.
Представители ведомств обсудили:
приобретение ангиографа в медучреждение Абхазии в рамках договоренности министров здравоохранения Эдуарда Бутба и Михаила Мурашко;
взаимодействие министерств здравоохранения Абхазии и России для минимизации распространения ВИЧ-инфекции в республике;
реализация Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательств;
актуализация перечня лекарственных препаратов, включенных в категорию жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП);
разработка порядка определения и обоснования заказчиками цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
"Конференция прошла в конструктивном и плодотворном ключе, есть вопросы, которые мы решили сегодня, есть которые требуют дополнительного обсуждения и работы", –сказал Эудард Бутба по итогам.