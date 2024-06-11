https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-iyunya-1051331699.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T19:30+0300

2024-06-11T19:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В среду, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +21°С до 26°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии