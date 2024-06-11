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Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T19:30+0300
2024-06-11T19:30+0300
2024-06-11T22:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В среду, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +21°С до 26°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 июня
19:30 11.06.2024 (обновлено: 22:16 11.06.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 11 июн - Sputnik. В среду, 12 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до 20°С, днем от +21°С до 26°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.