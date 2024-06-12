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День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме
День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций... 12.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии.Гостей встречали караваями, раздавали флаги, развернули фотовыставку "Многоликая Россия".Гимнами Абхазии и России открыли праздничный концерт. Самодеятельные коллективы российских соотечественников и профессиональные артисты исполняли известные русские песни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rossii--1051334206.html
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абхазия, россия, культура, сухум, общество
абхазия, россия, культура, сухум, общество

День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме

14:30 12.06.2024 (обновлено: 21:10 12.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии.
Гостей встречали караваями, раздавали флаги, развернули фотовыставку "Многоликая Россия".
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
Концерт ко Дню России на платформе Гума - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
8/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
Гимнами Абхазии и России открыли праздничный концерт. Самодеятельные коллективы российских соотечественников и профессиональные артисты исполняли известные русские песни.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2024
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