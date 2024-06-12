День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме
14:30 12.06.2024 (обновлено: 21:10 12.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии.
Гостей встречали караваями, раздавали флаги, развернули фотовыставку "Многоликая Россия".
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт ко Дню России на платформе Гума
Гимнами Абхазии и России открыли праздничный концерт. Самодеятельные коллективы российских соотечественников и профессиональные артисты исполняли известные русские песни.