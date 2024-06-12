https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/den-rossii-otmetili-na-kulturno-delovoy-ploschadke-guma-v-sukhume-1051341507.html

День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме

День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций... 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T14:30+0300

2024-06-12T14:30+0300

2024-06-12T21:10+0300

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. День России отметили на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме, мероприятие было организовано Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии.Гостей встречали караваями, раздавали флаги, развернули фотовыставку "Многоликая Россия".Гимнами Абхазии и России открыли праздничный концерт. Самодеятельные коллективы российских соотечественников и профессиональные артисты исполняли известные русские песни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rossii--1051334206.html

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