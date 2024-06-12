https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/ofitsialnyy-priem-v-chest-dnya-rossii-sostoyalsya-v-posolstve-rossii-v-abkhazii---1051343372.html

Официальный прием в честь Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии

Официальный прием в честь Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии

Sputnik Абхазия

День России — государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T19:55+0300

2024-06-12T19:55+0300

2024-06-12T21:45+0300

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Официальный прием в честь Дня России состоялся в Посольстве России в Абхазии в среду, 12 июня. На приеме присутствовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, министр экономики Кристина Озган, министр финансов Владимир Делба, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели. Михаил Шургалин отметил, что День России – общий праздник для двух народов. Он добавил, что у Абхазии и России общие взгляды на мироустройство и геополитические реалии. "Абхазия оказывает неоценимую поддержку в проведении Специальной военной операции. Мы признательны абхазским добровольцам, которые, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами", — сказал Шургалин.Бадра Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Аслана Бжания. Глава государства отметил, что День России символизирует связь времен и поколений, единство народа и его ответственность за судьбу Отечества."Союзнические отношения Абхазии и России базируются на мощном фундаменте взаимного уважения и добрососедства, являются поистине уникальными", - говорится в обращении. Аслан Бжания выразил уверенность в успешном развитии двусторонних отношений в духе братства и стратегического партнерства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rossii--1051334206.html

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