https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/parad-stran-na-otkrytii-igr-briks-nachalsya-s-abkhazii-1051343674.html
Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии
Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают участие 97 стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-ves-abkhazskiy-narod-smotrit-na-vas-s-gordostyu-i-nadezhdoy-1051343528.html
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абхазия, брикс, спорт, россия, казань
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба.
Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.
Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают участие 97 стран.