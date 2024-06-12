https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/parad-stran-na-otkrytii-igr-briks-nachalsya-s-abkhazii-1051343674.html

Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии

Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T20:10+0300

2024-06-12T20:10+0300

2024-06-12T22:00+0300

в абхазии

абхазия

брикс

спорт

россия

казань

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0c/1051340939_0:217:2870:1831_1920x0_80_0_0_53f55761aa0ea856fca5d6c652406e58.jpg

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Парад стран на открытии игр БРИКС начался с Абхазии. Флаг вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Республику на играх представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.Соревнования пройдут с 12 по 23 июня. В них принимают участие 97 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/bzhaniya-ves-abkhazskiy-narod-smotrit-na-vas-s-gordostyu-i-nadezhdoy-1051343528.html

абхазия

россия

казань

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, брикс, спорт, россия, казань