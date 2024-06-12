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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и теплого сектора южного циклона. 12.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-12T18:55+0300
2024-06-12T18:55+0300
2024-06-12T23:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В четверг, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июня
18:55 12.06.2024 (обновлено: 23:53 12.06.2024)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В четверг, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.