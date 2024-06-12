https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-iyunya-1051344436.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и теплого сектора южного циклона. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-12T18:55+0300

2024-06-12T18:55+0300

2024-06-12T23:53+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В четверг, 13 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, высокий уровень УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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погода в абхазии