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И.о. главы МИД Абхазии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
И.о. главы МИД Абхазии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
Sputnik Абхазия
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 13.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава встретился с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает МИД республики.Главной темой встречи стала повестка дня 61-го раунда дискуссий, который пройдет 25-26 июня 2024 года. Стороны обсудили вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, связанные с доступом к международному образованию, здравоохранению, со свободой передвижения, подчеркнули необходимость возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html
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абхазия, новости, мид абхазии, женевские дискуссии
И.о. главы МИД Абхазии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий
11:34 13.06.2024 (обновлено: 12:10 13.06.2024)
Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава встретился с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает МИД республики.
В состав делегации сопредседателей вошли спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу, спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану.
Главной темой встречи стала повестка дня 61-го раунда дискуссий, который пройдет 25-26 июня 2024 года.
Стороны обсудили вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, связанные с доступом к международному образованию, здравоохранению, со свободой передвижения, подчеркнули необходимость возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.