https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/io-glavy-mid-abkhazii-vstretilsya-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-1051345598.html

И.о. главы МИД Абхазии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

И.о. главы МИД Абхазии встретился с сопредседателями Женевских дискуссий

Sputnik Абхазия

Женевские дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози для поддержания прямого диалога... 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T11:34+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава встретился с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает МИД республики.Главной темой встречи стала повестка дня 61-го раунда дискуссий, который пройдет 25-26 июня 2024 года. Стороны обсудили вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, связанные с доступом к международному образованию, здравоохранению, со свободой передвижения, подчеркнули необходимость возобновить работу Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье начались 15 октября 2008 года и проводятся регулярно. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240414/mid-sukhum-i-tskhinval-podderzhivayut-perenos-zhenevskikh-diskussiy-v-druguyu-stranu-1050757573.html

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