https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/pervye-shagi-skalolaznye-marshruty-vozrozhdayut-v-ritsinskom-parke-1051352025.html

Первые шаги: скалолазные маршруты возрождают в Рицинском парке

Первые шаги: скалолазные маршруты возрождают в Рицинском парке

Sputnik Абхазия

Первый Чемпионат мира по спортивному скалолазанию прошел в Юпшарском каньоне в Абхазии в начале 1970-х годов. Сейчас этот вид спорта в республике не развит. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T23:49+0300

2024-06-13T23:49+0300

2024-06-13T23:49+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Скалолазные маршруты возрождают в Рицинском парке, рассказал старший научный сотрудник РРНП по наблюдению за снегом и лавинам, руководитель Федерации альпинизма и скалолазания Абхазии Тимур Тванба. Тванба с сожалением отметил, что в наши дни скалолазанием, как одним из видов спорта, в Абхазии почти никто не занимается. Этим навыкам обучены только работники горноспасательных отрядов МЧС и некоторых специализированных структур. "Почти 80% территории Абхазии состоит из гор и скальных массивов. Хотелось бы возродить скалолазание, чтобы у нас были свои горные гиды зимой и летом, чтобы у нас были инструкторы. Сегодня скалолазание – это вид спорта, в том числе, олимпийский. По нему проводится много соревнований", - сказал он. Он также отметил, что скалолазание для Абхазии – не новый вид спорта и в советское время оно было довольно популярным. Первый Чемпионат мира по спортивному скалолазанию прошел в Юпшарском каньоне в начале 1970-х годов. В нем участвовало восемь страны, в том числе СССР, Япония, Франция, ГДР. В планах у Федерации развитие этого вида спорта и его популяризация. По словам Тимура Тванба, уже рассматриваются локации для скалодрома в Гудауте и Сухуме, но пока эти идеи требуют проработки. Тванба знает не понаслышке, что скалолазание - это не только интересный, но и полезный спорт. В нем задействованы все мышцы тела, организм становится выносливее и сильнее. Помимо этого, в обучении скалолазанию детей присутствует и воспитательный аспект."Скалолазание – экстремальный спорт. В нем очень важны дисциплина, осторожность, умение слушать инструктора. В будущем, для детей, которые будут "расти" на скалах, это может стать профессией. Они смогут заниматься очисткой дорог и скальных маршрутов, стать горными гидами, возродить советские альпинистские турмаршруты", - уверен Тванба. Он также напомнил, что тем, кто желает заняться скалолазанием, ни в коем случае нельзя учиться этому самостоятельно – только в присутствии инструкторов, с соблюдением техники безопасности и использованием специализированного снаряжения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/dzhergeniya-rasskazal-kak-ritsinskiy-natspark-gotovitsya-k-letnemu-sezonu-1051195291.html

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