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Джергения рассказал, как Рицинский нацпарк готовится к летнему сезону
Джергения рассказал, как Рицинский нацпарк готовится к летнему сезону
Sputnik Абхазия
Рицинский национальный реликтовый парк – одно из самых популярных мест для туристов в республике. 29.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-29T12:35+0300
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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Рицинский нацпарк готовится к приему туристов, рассказал в интервью радио Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.Джергения также напомнил, что неделю назад дорога к Ауадхаре была открыта. Лесники расчистили ее от деревьев, которые упали на проезжую часть зимой, и организованные туристические группы уже посещают Ауадхару. Дорогу еще будут приводить в порядок, планируется засыпать щебнем некоторые участки, но для этого нужно, чтобы снег растаял. На опасных участках Рицинского парка, в том числе в местах возможных камнепадов, установили предупреждающие знаки. Там, где туристы фотографируются и есть потенциальная опасность сорваться с высоты, установили специальные сетки.Работники парка регулярно обходят территорию, следят за чистотой, постоянно занимаются вывозом накопившегося мусора, пополняют дровами места для проведения пикников. Джергения также рассказал, что на Ауадхаре идет к завершению строительство нового трехэтажного коттеджа, что позволит принимать большее количество туристов. Вопрос обеспечения домиков электричеством полностью решен после запуска новой ГЭС. Раньше электричество приходилось экономить и пользоваться дизельными генераторами. Сейчас такой проблемы нет. Свет есть круглые сутки, и это позволяет избежать перебоев со связью.Главный лесничий добавил, что одно из главных требований к отдыхающим – бережное отношение к экологии. Нужно соблюдать чистоту в Рицинском парке и не разбрасывать мусор, отметил Тенгиз Джергения. Кроме того, туристы должны оставлять данные о том, по каким маршрутам собираются перемещаться, с ними должен быть проводник, который хорошо знает местность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240319/v-yupsharskom-kanone-zapretyat-ostanovku-mashin-1050525339.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240421/sostoyanie-lavin-i-vozmozhnuyu-ugrozu-ot-nikh-izuchat-ot-ozera-ritsy-do-auadakhry-1050819801.html
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Джергения рассказал, как Рицинский нацпарк готовится к летнему сезону
12:35 29.05.2024 (обновлено: 12:43 29.05.2024)
Рицинский национальный реликтовый парк – одно из самых популярных мест для туристов в республике.
СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Рицинский нацпарк готовится к приему туристов, рассказал в интервью радио Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.
На территории парка есть 20 специально отведенных мест для пикников, они оборудованы столами, стульями, везде установлены урны. На более крупных из них есть и мангалы. Кроме того, работники Рицинского парка заготовили дрова, которые туристы могут использовать для приготовления пищи.
Джергения также напомнил, что неделю назад дорога к Ауадхаре была открыта. Лесники расчистили ее от деревьев, которые упали на проезжую часть зимой, и организованные туристические группы уже посещают Ауадхару. Дорогу еще будут приводить в порядок, планируется засыпать щебнем некоторые участки, но для этого нужно, чтобы снег растаял.
На опасных участках Рицинского парка, в том числе в местах возможных камнепадов, установили предупреждающие знаки. Там, где туристы фотографируются и есть потенциальная опасность сорваться с высоты, установили специальные сетки.
Работники парка регулярно обходят территорию, следят за чистотой, постоянно занимаются вывозом накопившегося мусора, пополняют дровами места для проведения пикников.
Джергения также рассказал, что на Ауадхаре идет к завершению строительство нового трехэтажного коттеджа, что позволит принимать большее количество туристов. Вопрос обеспечения домиков электричеством полностью решен после запуска новой ГЭС. Раньше электричество приходилось экономить и пользоваться дизельными генераторами. Сейчас такой проблемы нет. Свет есть круглые сутки, и это позволяет избежать перебоев со связью.
Главный лесничий добавил, что одно из главных требований к отдыхающим – бережное отношение к экологии. Нужно соблюдать чистоту в Рицинском парке и не разбрасывать мусор, отметил Тенгиз Джергения. Кроме того, туристы должны оставлять данные о том, по каким маршрутам собираются перемещаться, с ними должен быть проводник, который хорошо знает местность.