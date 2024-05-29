https://sputnik-abkhazia.ru/20240529/dzhergeniya-rasskazal-kak-ritsinskiy-natspark-gotovitsya-k-letnemu-sezonu-1051195291.html

Джергения рассказал, как Рицинский нацпарк готовится к летнему сезону

Джергения рассказал, как Рицинский нацпарк готовится к летнему сезону

Sputnik Абхазия

Рицинский национальный реликтовый парк – одно из самых популярных мест для туристов в республике. 29.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-29T12:35+0300

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СУХУМ, 29 мая – Sputnik. Рицинский нацпарк готовится к приему туристов, рассказал в интервью радио Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.Джергения также напомнил, что неделю назад дорога к Ауадхаре была открыта. Лесники расчистили ее от деревьев, которые упали на проезжую часть зимой, и организованные туристические группы уже посещают Ауадхару. Дорогу еще будут приводить в порядок, планируется засыпать щебнем некоторые участки, но для этого нужно, чтобы снег растаял. На опасных участках Рицинского парка, в том числе в местах возможных камнепадов, установили предупреждающие знаки. Там, где туристы фотографируются и есть потенциальная опасность сорваться с высоты, установили специальные сетки.Работники парка регулярно обходят территорию, следят за чистотой, постоянно занимаются вывозом накопившегося мусора, пополняют дровами места для проведения пикников. Джергения также рассказал, что на Ауадхаре идет к завершению строительство нового трехэтажного коттеджа, что позволит принимать большее количество туристов. Вопрос обеспечения домиков электричеством полностью решен после запуска новой ГЭС. Раньше электричество приходилось экономить и пользоваться дизельными генераторами. Сейчас такой проблемы нет. Свет есть круглые сутки, и это позволяет избежать перебоев со связью.Главный лесничий добавил, что одно из главных требований к отдыхающим – бережное отношение к экологии. Нужно соблюдать чистоту в Рицинском парке и не разбрасывать мусор, отметил Тенгиз Джергения. Кроме того, туристы должны оставлять данные о том, по каким маршрутам собираются перемещаться, с ними должен быть проводник, который хорошо знает местность.

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