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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июня
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T17:50+0300
2024-06-13T17:50+0300
2024-06-13T17:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. В пятницу, 14 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, от днем + 26°С до +31°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июня
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. В пятницу, 14 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, от днем + 26°С до +31°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.