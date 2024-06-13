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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T17:50+0300

2024-06-13T17:50+0300

2024-06-13T17:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. В пятницу, 14 июня, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, от днем + 26°С до +31°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии