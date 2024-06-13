https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/propavshuyu-v-ldzaa-pensionerku-nashli-s-pomoschyu-drona-1051347830.html

Пропавшую в Лдзаа пенсионерку нашли с помощью дрона

Пропавшую в Лдзаа пенсионерку нашли с помощью дрона

Sputnik Абхазия

75-летняя жительница села Лдзаа Алла Мелконян вышла из дома вместе с собакой и пропала утром в среду, 12 июня. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T15:55+0300

2024-06-13T15:55+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пропавшую пенсионерку из села Лдзаа Аллу Мелконян нашли в лесу с помощью беспилотника, рассказал Sputnik ее сын Ашот Атамян. По его словам, женщина всю ночь провела в лесополосе Пицунда-Мюссерского заповедника недалеко от дома. Вместе с ней находилась немецкая овчарка, которая не отходила от хозяйки ни на шаг и согревала ее. Алла Мелконян страдает потерей памяти, но раньше она никогда не пропадала. Сейчас пенсионерка находится в больнице под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.Оператор компании "Аbkhaz.aero" Максим Попов рассказал Sputnik о том, как он с коллегой Бесланом Аршба вел поиски пропавшей пенсионерки при помощи дрона."Вчера вечером нам позвонили из МЧС и попросили о помощи. Они сказали, что женщину искали с дроном весь день, но уже темнеет, и нужно оборудование с тепловизором. Мы выехали на место, около трех часов работали на одном участке села Лдзаа, но безуспешно. Переехали примерно на 700 метров дальше, и через 40 минут увидели тепловое свечение на холме", – поделился Попов. Участники поисков были удивлены тем, как пенсионерка сумела попасть на этот холм, пройдя сложный путь до вершины. Дрон подлетел ближе к тепловой сигнатуре, операторы зажгли фонарь и увидели спящую на земле женщину. Рядом с ней находилась собака. Операторы сообщили об этом в МЧС и родственникам Мелконян. Пенсионерку подготовили к эвакуации, положили на носилки и отвезли в больницу. Попов добавил, что у сотрудников фирмы это не первый опыт спасения людей. До этого случая с помощью дрона им удалось найти 17-летнего юношу, который пропал в горной местности в районе Цандрыпша, а всего они были задействованы в поисковых операциях пять раз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/nayden-podrostok-iz-saratova-poteryavshiysya-u-kanona-khashupse-1047534992.html

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