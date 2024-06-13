https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/propavshuyu-v-ldzaa-pensionerku-nashli-s-pomoschyu-drona-1051347830.html
Пропавшую в Лдзаа пенсионерку нашли с помощью дрона
Пропавшую в Лдзаа пенсионерку нашли с помощью дрона
Sputnik Абхазия
75-летняя жительница села Лдзаа Алла Мелконян вышла из дома вместе с собакой и пропала утром в среду, 12 июня. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T15:55+0300
2024-06-13T15:55+0300
2024-06-13T16:47+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103010/00/1030100004_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_59829e4c7bce5150b20f444ad35ffded.jpg
СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пропавшую пенсионерку из села Лдзаа Аллу Мелконян нашли в лесу с помощью беспилотника, рассказал Sputnik ее сын Ашот Атамян. По его словам, женщина всю ночь провела в лесополосе Пицунда-Мюссерского заповедника недалеко от дома. Вместе с ней находилась немецкая овчарка, которая не отходила от хозяйки ни на шаг и согревала ее. Алла Мелконян страдает потерей памяти, но раньше она никогда не пропадала. Сейчас пенсионерка находится в больнице под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.Оператор компании "Аbkhaz.aero" Максим Попов рассказал Sputnik о том, как он с коллегой Бесланом Аршба вел поиски пропавшей пенсионерки при помощи дрона."Вчера вечером нам позвонили из МЧС и попросили о помощи. Они сказали, что женщину искали с дроном весь день, но уже темнеет, и нужно оборудование с тепловизором. Мы выехали на место, около трех часов работали на одном участке села Лдзаа, но безуспешно. Переехали примерно на 700 метров дальше, и через 40 минут увидели тепловое свечение на холме", – поделился Попов. Участники поисков были удивлены тем, как пенсионерка сумела попасть на этот холм, пройдя сложный путь до вершины. Дрон подлетел ближе к тепловой сигнатуре, операторы зажгли фонарь и увидели спящую на земле женщину. Рядом с ней находилась собака. Операторы сообщили об этом в МЧС и родственникам Мелконян. Пенсионерку подготовили к эвакуации, положили на носилки и отвезли в больницу. Попов добавил, что у сотрудников фирмы это не первый опыт спасения людей. До этого случая с помощью дрона им удалось найти 17-летнего юношу, который пропал в горной местности в районе Цандрыпша, а всего они были задействованы в поисковых операциях пять раз.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230817/nayden-podrostok-iz-saratova-poteryavshiysya-u-kanona-khashupse-1047534992.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103010/00/1030100004_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0eb2f1ab45ad5b0e9f914a81ecc4fa3e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Пропавшую в Лдзаа пенсионерку нашли с помощью дрона
15:55 13.06.2024 (обновлено: 16:47 13.06.2024)
75-летняя жительница села Лдзаа Алла Мелконян вышла из дома вместе с собакой и пропала утром в среду, 12 июня.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Пропавшую пенсионерку из села Лдзаа Аллу Мелконян нашли в лесу с помощью беспилотника, рассказал Sputnik ее сын Ашот Атамян.
По его словам, женщина всю ночь провела в лесополосе Пицунда-Мюссерского заповедника недалеко от дома. Вместе с ней находилась немецкая овчарка, которая не отходила от хозяйки ни на шаг и согревала ее.
"На поиски вышли соседи, родственники, друзья, сотрудники милиции, МЧС, пицундской администрации. В общей сложности было около 20 человек. Собака была с ней все это время. Женщина была в сознании. Нашли ее с помощью беспилотника по тепловизору", – сказал Ашот Атамян.
Алла Мелконян страдает потерей памяти, но раньше она никогда не пропадала. Сейчас пенсионерка находится в больнице под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.
Оператор компании "Аbkhaz.aero" Максим Попов рассказал Sputnik о том, как он с коллегой Бесланом Аршба вел поиски пропавшей пенсионерки при помощи дрона.
"Вчера вечером нам позвонили из МЧС и попросили о помощи. Они сказали, что женщину искали с дроном весь день, но уже темнеет, и нужно оборудование с тепловизором. Мы выехали на место, около трех часов работали на одном участке села Лдзаа, но безуспешно. Переехали примерно на 700 метров дальше, и через 40 минут увидели тепловое свечение на холме", – поделился Попов.
Участники поисков были удивлены тем, как пенсионерка сумела попасть на этот холм, пройдя сложный путь до вершины. Дрон подлетел ближе к тепловой сигнатуре, операторы зажгли фонарь и увидели спящую на земле женщину. Рядом с ней находилась собака.
Операторы сообщили об этом в МЧС и родственникам Мелконян. Пенсионерку подготовили к эвакуации, положили на носилки и отвезли в больницу. Попов добавил, что у сотрудников фирмы это не первый опыт спасения людей. До этого случая с помощью дрона им удалось найти 17-летнего юношу, который пропал в горной местности в районе Цандрыпша, а всего они были задействованы в поисковых операциях пять раз.