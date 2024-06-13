https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/sambist-iz-abkhazii-rakhman-napidzhev-poluchil-bronzu-na-igrakh-briks-1051348192.html

Самбист из Абхазии Рахман Напиджев завоевал "бронзу" на Играх БРИКС

Самбист из Абхазии Рахман Напиджев завоевал "бронзу" на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Рахман Напиджев из Абхазии стал бронзовым призером соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта.Два других представителя республики, Анастасия Погосова и Ислам Абитов, уступили своим соперникам.Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. Сегодня, 13 июня, абхазские спортсмены попробуют свои силы на соревнованиях по теннису, пинг-понгу, ушу, самбо, тяжелой атлетике. Кроме того, в составе сборной России по тяжелой атлетике будет выступать спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/parad-stran-na-otkrytii-igr-briks-nachalsya-s-abkhazii-1051343674.html

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