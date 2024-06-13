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Самбист из Абхазии Рахман Напиджев завоевал "бронзу" на Играх БРИКС
Самбист из Абхазии Рахман Напиджев завоевал "бронзу" на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Рахман Напиджев из Абхазии стал бронзовым призером соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта.Два других представителя республики, Анастасия Погосова и Ислам Абитов, уступили своим соперникам.Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. Сегодня, 13 июня, абхазские спортсмены попробуют свои силы на соревнованиях по теннису, пинг-понгу, ушу, самбо, тяжелой атлетике. Кроме того, в составе сборной России по тяжелой атлетике будет выступать спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/parad-stran-na-otkrytii-igr-briks-nachalsya-s-abkhazii-1051343674.html
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абхазия, новости, игры брикс 2024
Самбист из Абхазии Рахман Напиджев завоевал "бронзу" на Играх БРИКС
15:14 13.06.2024 (обновлено: 15:41 13.06.2024)
Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Рахман Напиджев из Абхазии стал бронзовым призером соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта.
Ранее он проиграл спортсмену из Узбекистана в схватке за выход в финал, но в борьбе за третье место одержал верх над самбистом из Таджикистана.
Два других представителя республики, Анастасия Погосова и Ислам Абитов, уступили своим соперникам.
Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. Сегодня, 13 июня, абхазские спортсмены попробуют свои силы на соревнованиях по теннису, пинг-понгу, ушу, самбо, тяжелой атлетике.
Кроме того, в составе сборной России по тяжелой атлетике будет выступать спортсмен из Абхазии Элкан Гвазава.