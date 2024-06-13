https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-sbili-chetyre-reaktivnykh-snaryada-rszo-1051349534.html

Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО

Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО

Sputnik Абхазия

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1990 человек, сообщает Министерство обороны России. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T16:41+0300

2024-06-13T16:41+0300

2024-06-13T17:15+0300

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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили в зоне спецоперации четыре реактивных снаряда систем Vampire и HIMARS иностранного производства, сообщает Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25653 беспилотников, 528 ЗРК, 16326 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин РСЗО, 10393 орудия полевой артиллерии и минометов, 22505 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gruppirovka-dnepr-za-den-unichtozhila-do-80-ukrainskikh-boevikov-1051341874.html

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