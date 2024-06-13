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Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО
Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО
Sputnik Абхазия
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1990 человек, сообщает Министерство обороны России. 13.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-13T16:41+0300
2024-06-13T16:41+0300
2024-06-13T17:15+0300
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СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили в зоне спецоперации четыре реактивных снаряда систем Vampire и HIMARS иностранного производства, сообщает Министерство обороны.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25653 беспилотников, 528 ЗРК, 16326 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин РСЗО, 10393 орудия полевой артиллерии и минометов, 22505 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Средства ПВО России за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО
16:41 13.06.2024 (обновлено: 17:15 13.06.2024)
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1990 человек, сообщает Министерство обороны России.
СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили в зоне спецоперации четыре реактивных снаряда систем Vampire и HIMARS иностранного производства, сообщает Министерство обороны.
Кроме того, средствами ПВО было сбито 33 украинских беспилотника.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 103 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25653 беспилотников, 528 ЗРК, 16326 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин РСЗО, 10393 орудия полевой артиллерии и минометов, 22505 единиц специальной военной автомобильной техники.