https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/vstrecha-aleksandra-ankvab-i-dmitriya-volvacha-proshla-v-kabmine-1051351888.html

Встреча Александра Анкваб и Дмитрия Вольвача прошла в Кабмине

Встреча Александра Анкваб и Дмитрия Вольвача прошла в Кабмине

Sputnik Абхазия

Делегация из России во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем пробудет в Абхазии до 15 июня. 13.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-13T22:48+0300

2024-06-13T22:48+0300

2024-06-13T22:48+0300

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СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем, сообщает пресс-служба Кабмина. Стороны обсудили реализацию программы гармонизации законодательств двух стран, мероприятия Инвестпрограммы, господдержку отраслей экономики, ситуацию в энергоотрасоли Абхазии. Российская делегация будет находиться в Абхазии до 15 июня. Она посетит объекты, которые строятся и восстанавливаются по Инвестпрограмме, проведет заседание рабочей группы по контролю за возобновлением работы сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240612/gunba-provel-soveschanie-po-voprosam-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta--1051342310.html

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