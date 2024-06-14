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Более 60 обращений поступило детскому омбудсмену Абхазии в 2023 году

Более 60 обращений поступило детскому омбудсмену Абхазии в 2023 году

Sputnik Абхазия

Всего с 2021 года в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии поступило более 150 обращений. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T22:54+0300

2024-06-14T22:54+0300

2024-06-14T22:54+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. На имя Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии в 2023 году поступило 65 обращений, рассказала детский омбудсмен Мактина Джинджолия. По ее словам, 44,9% заявлений были связаны с фактами насилия в отношении несовершеннолетних, 33,3% – с нарушением права ребенка жить и воспитываться в семье и общаться с родственниками, 8,7% – с отсутствием у несовершеннолетних документов, 7,2% – с нарушением права ребенка на образование, 5,8% – с нарушением права на получение обеспечения от родителей (алиментов). Джинджолия отметила, что в 2023 году в аппарат поступило на 3,5% заявлений, чем за два года ранее. Больше всего обращений поступило из Сухума – 16, меньше всего из Галского района – 3. Они поступали в аппарат напрямую от заявителей, по электронной почте, на рабочий телефон, через соцсети и от государственных структур. Более 70% от общего количества обращений удалось успешно разрешить и восстановить детей в их правах, отметила Джинджолия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240528/dzhindzholiya-rasskazala-kakoy-rossiyskiy-opyt-zaschity-prav-rebenka-interesen-abkhazii-1051183681.html

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