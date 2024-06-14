https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/bolshie-proekty-ozgan-rasskazala-o-vizite-delegatsii-minekonomrazvitiya-rossii-1051359391.html

Большие проекты: Озган рассказала о визите делегации Минэкономразвития России

Большие проекты: Озган рассказала о визите делегации Минэкономразвития России

Sputnik Абхазия

Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем прибыла с трехдневным визитом в Абхазию. Гости осматривают объекты, финансируемые... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T20:21+0300

2024-06-14T20:21+0300

2024-06-14T20:25+0300

в абхазии

абхазия

интервью

сухумский аэропорт

россия

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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В эксклюзивном интервью Sputnik вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган рассказала, как проходит визит российских чиновников и какой новый объект вот-вот начнут строить в республике в рамках Инвестпрограммы.Sputnik- Кристина Константиновна, здравствуйте! Как проходит визит российской делегации? Какие объекты успели посетить?- У нас действительно находится в рабочей поездке замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Это плановая рабочая поездка в рамках реализации комплекса мероприятий, связанных с финансированием мероприятий Инвестиционной программы, оказанием финансовой помощи социально-экономическому развитию, проведением заседания рабочей группы по аэропорту и рядом других направлений.Вчера мы провели два больших совещания, посвященных этим вопросам, обсудили планы на ближайшие два-три месяца в рамках подготовки к решениям межправкомиссии, касающихся отдельных направлений программ. Также сегодня состоялось заседание рабочей группы по реализации инвестиционного проекта реконструкции аэропорта города Сухум, в рамках которого обсуждались вопросы, которые требуют оперативного решения. Это не только вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности аэропорта, но и ряд других вопросов организационного характера: энергообеспечение объекта, размеры ставок сборов и пункты пропуска. В рамках совещания обсуждался вопрос определения источников покрытия энергодефицита в предстоящий осенне-зимний период.Мы посещаем объекты, которые реализуются в рамках программы льготного кредитования, планируем посетить два таких проекта. Обсуждали вопросы реализации мер господдержки - у нас в текущем году подлежит распределению 26 миллионов в рамках субсидий на компенсацию расходов на приобретение производственного оборудования, которое было приобретено в 2023 году. По ним практически уже все решения подготовлены, ожидаем в ближайшее время финансирования.- А какие-то корректировки в программе будут? Может быть, перенаправление средств? Или все идет по плану? - Что касается инвестиционной программы, у нас сейчас самый крупный объект, к строительству которого мы приступаем - это Республиканская детская больница.Сегодня мы посетили строительную площадку. Это важный социальный объект и для нас, безусловно, важно, что мы наконец приступаем к его строительству. Мы достаточно длительное время согласовывали место дислокации объекта, потом в итоге все пришли совместно к выводу, что это единственно правильное мнение, размешать его именно в комплексе Республиканской больницы.Проектно-сметная документация прошла экспертизу, объект стоит более 600 миллионов, и мы начинаем его строительство. Возможно будут корректировки Инвестпрограммы по результатам анализа освоения денежных средств и полученных результатов экспертизы сметной стоимости объектов, там тоже необходимо будет корректировать лимиты. - По дате начала стройки что-то известно или пока этап согласования документов? - Все подготовительные мероприятия прошли, мы стройку начинаем буквально в ближайшие дни.- Сама делегация довольна увиденным? Какая реакция у представителей Минэкономразвития России? - Я сейчас не могу охарактеризовать то, какое впечатление произвела ситуация по тем объектам и мероприятиям, которые реализуются здесь. Но, в целом, у нас нормальная рабочая хорошая атмосфера, и те вопросы или проблемы, которые у нас возникают, мы снимаем в рабочем порядке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/delegatsiya-iz-rossii-osmotrela-khod-stroitelstva-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-1051356358.html

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абхазия, интервью, сухумский аэропорт, россия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии