https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/delegatsiya-iz-rossii-osmotrela-khod-stroitelstva-respublikanskoy-detskoy-bolnitsy-1051356358.html

Делегация из России осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы

Делегация из России осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы

Sputnik Абхазия

Делегация во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем пробудет в Абхазии до 15 июня. В ее состав входят представители Минэкономразвития... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T15:50+0300

2024-06-14T15:50+0300

2024-06-14T17:18+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем осматривает объекты, финансируемые за счет Инвестпрограммы, об этом сообщается в официальных социальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. В комплексе с Республиканской больницей новое медучреждение создаст единый медицинский кластер. На этот проект было выделено более 650 миллионов рублей. Дмитрий Вольвач назвал приоритетом создание условий для оказания медпомощи детям. Он отметил, что решение этого важного вопроса при поддержке правительств Абхазии и России удалось найти благодаря поиску дополнительных средств в рамках существующих лимитов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/vstrecha-aleksandra-ankvab-i-dmitriya-volvacha-proshla-v-kabmine-1051351888.html

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