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Делегация из России осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы
Делегация из России осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы
Sputnik Абхазия
Делегация во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем пробудет в Абхазии до 15 июня. В ее состав входят представители Минэкономразвития... 14.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем осматривает объекты, финансируемые за счет Инвестпрограммы, об этом сообщается в официальных социальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. В комплексе с Республиканской больницей новое медучреждение создаст единый медицинский кластер. На этот проект было выделено более 650 миллионов рублей. Дмитрий Вольвач назвал приоритетом создание условий для оказания медпомощи детям. Он отметил, что решение этого важного вопроса при поддержке правительств Абхазии и России удалось найти благодаря поиску дополнительных средств в рамках существующих лимитов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/vstrecha-aleksandra-ankvab-i-dmitriya-volvacha-proshla-v-kabmine-1051351888.html
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Делегация из России осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы
15:50 14.06.2024 (обновлено: 17:18 14.06.2024)
Делегация во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем пробудет в Абхазии до 15 июня. В ее состав входят представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем осматривает объекты, финансируемые за счет Инвестпрограммы, об этом сообщается в официальных социальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.
В первую очередь делегация осмотрела ход строительства Республиканской детской больницы. Стройка была запущена в этом месяце, трехэтажное здание на 65 койко-мест планируется сдать за три года. Там будут работать диагностическое, хирургическое и центральное стерилизационное отделения, лаборатория, рентген.
В комплексе с Республиканской больницей новое медучреждение создаст единый медицинский кластер. На этот проект было выделено более 650 миллионов рублей.
Дмитрий Вольвач назвал приоритетом создание условий для оказания медпомощи детям. Он отметил, что решение этого важного вопроса при поддержке правительств Абхазии и России удалось найти благодаря поиску дополнительных средств в рамках существующих лимитов.