https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/buduschee-uzhe-segodnya-v-sputnik-rasskazali-kak-neyroseti-pomogayut-smi--1051359101.html

Будущее уже сегодня: в Sputnik рассказали, как нейросети помогают СМИ

Будущее уже сегодня: в Sputnik рассказали, как нейросети помогают СМИ

Sputnik Абхазия

Мастер-класс на тему "Как нейросети могут помочь современным медиа" прошел в пресс-центре Информагентства Sputnik в рамках просветительского проекта... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T19:12+0300

2024-06-14T19:12+0300

2024-06-14T19:12+0300

пресс-центр

абхазия

новости

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О том, как применять нейрости в работе и жизни, как делать это правильно и на каких платформах, как современные технологии используют мошенники и в какие профессии со временем заменит компьютер, читайте в материале Sputnik.Как пользоваться ИИВедущий SEO-специалист дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Эдуард Булатов провел мастер-класс на тему "Как нейросети могут помочь современным медиа" в пресс-центре Sputnik в пятницу, 14 июня. В нем приняли участие как опытные, так и начинающие программисты, руководители пресс-служб журналисты и студенты вузов.Лазба подчеркнул, что увиденное его в очередной раз убедило в том, что у искусственного интеллекта большие возможности, что это может упросить работу во многих сферах и способствовать продвижению имиджа Абхазии.Эдуард Булатов поинтересовался у участников мастер-класса тем, кто использует нейросети в повседневной жизни. Таких людей оказалось немало. Кто-то применяет ИИ в программировании, кто-то - в работе с текстами и фото.Овладеть нейросетью не сложно, но пользователю важно научиться правильно ставить задачи, объяснил Булатов и представил список самых популярных, проработанных и бесплатных нейросетей.Он также поделился личным опытом и своими наблюдениями о том, что большая часть общества недооценивает ИИ, не углубляется в вопросы практического его использования.В пример Булатов привел случай, когда подарил своим родителям умную колонку, которая долгие месяцы пылилась в углу. Во время своего следующего визита к родне, он ненавязчиво продемонстрировал, насколько эта технология удобна и как она может быть полезной.Спустя всего несколько часов мама Эдуарда Булатова вовсю вела "беседы" с умной колонкой и даже спрашивала у нее рецепты разных блюд.Польза и рискиПрисутствующим журналистам особенно интересно было узнать о том, какие сервисы помогут им, в том числе, писать заголовки. Булатов представил чат, который успешно справился с этой задачей. Около десятка составленных ИИ заголовков на тему "Отдых в Абхазии" были грамотно составлены, передавали смысл темы и выглядели довольно кликабельными.Нейросети также могут помочь в продвижении собственного контента. Булатов рассказал о том, какие сервисы с этим лучше всего справляются и поделился некоторыми техническими "хитростями" в достижении этой цели.При этом спикер предупредил, что у нейросети бывают "галлюцинации", поэтому результаты необходимо перепроверять."Периодически тот же самый ChatGPT начинает выдавать информацию, которая не существует, и он сам ее выдумывает", - сказал Булатов.Это объясняется тем, что он при нехватке информации нейросеть начинает "фантазировать" на основе имеющихся данных. Для минимизации такой возможности можно попросить нейросеть проставлять ссылки на источники, из которых он берет эти сведения.В наши дни ИИ способен также генерировать фотографии, видео, делать рерайты, переводить аудиофайлы в тексты, писать сказки или стихотворения и, что все еще смотрится необычно, скопировать голос любого человека при наличии исходного аудиофайла.С последним есть некоторые издержки - эту технологию стали применять мошенники. Они при помощи ИИ копируют голос человека и пытаются завладеть чужими деньгами, посылая аудиозаписи его родственникам. Участники мастер-класса поразмышляли о том, какие профессии находятся в "опасности" и могут быть заменены искусственным интеллектом. Были версии о водителях такси, продавцах в магазинах, журналистах, юристах, писателях.Эдуард Булатов приоткрыл небольшую завесу тайны в контексте обсуждаемой темы, чем удивил многих. Как это не звучало бы парадоксально, в самой большой "зоне риска" сами программисты. Без работы они не останутся, но их деятельность может существенно измениться и перейти в другую плоскость, так как кто-то все равно должен будет создавать нейрости, управлять ими, улучшать и все это – наше неизбежное будущее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240524/v-moskve-zavershilsya-novyy-sezon-proekta-sputnikpro-na-zubovskom-dlya-zhurnalistov-1051167667.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/ii-s-rossiyskim-mentalitetom-kak-sozdayut-alternativy-chatgpt-1045926676.html

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