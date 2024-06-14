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Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая

Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая

Sputnik Абхазия

Более 700 человека были исследованы на наличие коронавирусной инфекции в мае и в первые две недели июня. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T17:18+0300

2024-06-14T17:18+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая по 12 июня, рассказала главный санитарный врач республики Алла Беляева. Беляева также отметила, что коронавирусная инфекция остается с человечеством навсегда, но радует то, что заболевание протекает в легкой форме и к тяжелым последствиям, как это было в начале пандемии, не приводит. В настоящее время, добавила она, COVID-19 проходит на уровне обычной сезонной инфекции, но как будут развиваться события дальше, прогнозировать сложно. "Вирус мутирует постоянно. Пока мутации для нас положительные, но тем не менее может произойти отрицательная мутация, и протекание болезни может стать тяжелее. Ни один ученый не ответит вам, как будет дальше", – сказала Беляева. При этом рекомендации по профилактики коронавирусной инфекции остаются прежними – нужно чаще мыть руки, ограничить посещение мест массового скопления людей в помещениях с плохой вентиляцией или посещать их в медицинской маске, соблюдать социальную дистанцию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zhemchugov-o-virusakh-grippa-orvi-i-covid-19-chelovek-mozhet-bolet-tolko-odnim-virusom-1050032298.html

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