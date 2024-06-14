https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/dyuzhinu-sluchaev-zabolevaniya-covid-19-vyyavili-v-abkhazii-s-maya-1051358393.html
Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая
Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая
Sputnik Абхазия
Более 700 человека были исследованы на наличие коронавирусной инфекции в мае и в первые две недели июня. 14.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-14T17:18+0300
2024-06-14T17:18+0300
2024-06-14T17:23+0300
в абхазии
абхазия
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039223129_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_ae1a6ce65c5eb9ded0c2383a73cc7ce1.jpg
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая по 12 июня, рассказала главный санитарный врач республики Алла Беляева. Беляева также отметила, что коронавирусная инфекция остается с человечеством навсегда, но радует то, что заболевание протекает в легкой форме и к тяжелым последствиям, как это было в начале пандемии, не приводит. В настоящее время, добавила она, COVID-19 проходит на уровне обычной сезонной инфекции, но как будут развиваться события дальше, прогнозировать сложно. "Вирус мутирует постоянно. Пока мутации для нас положительные, но тем не менее может произойти отрицательная мутация, и протекание болезни может стать тяжелее. Ни один ученый не ответит вам, как будет дальше", – сказала Беляева. При этом рекомендации по профилактики коронавирусной инфекции остаются прежними – нужно чаще мыть руки, ограничить посещение мест массового скопления людей в помещениях с плохой вентиляцией или посещать их в медицинской маске, соблюдать социальную дистанцию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zhemchugov-o-virusakh-grippa-orvi-i-covid-19-chelovek-mozhet-bolet-tolko-odnim-virusom-1050032298.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039223129_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d4c0ee68a4a07902328aa744ad8dcaf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая
17:18 14.06.2024 (обновлено: 17:23 14.06.2024)
Более 700 человека были исследованы на наличие коронавирусной инфекции в мае и в первые две недели июня.
СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Дюжину случаев заболевания COVID-19 выявили в Абхазии с мая по 12 июня, рассказала главный санитарный врач республики Алла Беляева.
"В мае было исследовано 537 человек, из них положительных шесть. За первые две недели текущего месяца исследовано 184 человека, положительных также шесть, но это рост, не вызывающий сейчас тревоги. Шесть за месяц, шесть за две недели – это, к счастью, цифры небольшие", – отметила она.
Беляева также отметила, что коронавирусная инфекция остается с человечеством навсегда, но радует то, что заболевание протекает в легкой форме и к тяжелым последствиям, как это было в начале пандемии, не приводит.
В настоящее время, добавила она, COVID-19 проходит на уровне обычной сезонной инфекции, но как будут развиваться события дальше, прогнозировать сложно.
"Вирус мутирует постоянно. Пока мутации для нас положительные, но тем не менее может произойти отрицательная мутация, и протекание болезни может стать тяжелее. Ни один ученый не ответит вам, как будет дальше", – сказала Беляева.
При этом рекомендации по профилактики коронавирусной инфекции остаются прежними – нужно чаще мыть руки, ограничить посещение мест массового скопления людей в помещениях с плохой вентиляцией или посещать их в медицинской маске, соблюдать социальную дистанцию.