https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/podrostki-iz-abkhazii-uchastvuyut-v-sportivno-turisticheskom-slete-v-smolenske-1051353924.html

Подростки из Абхазии участвуют в спортивно-туристическом слете в Смоленске

Подростки из Абхазии участвуют в спортивно-туристическом слете в Смоленске

Sputnik Абхазия

В первом международном спортивно-туристическом слете, который проходит в эти дни в Смоленске, участвуют команды из Смоленской области, Абхазии, Белоруссии и... 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T10:08+0300

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СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Подростки из Абхазии участвуют в первом международном спортивно-туристическом слете в Смоленске, рассказала в эфире радио Sputnik руководитель абхазской делегации Марианна Котова.По словам Котовой, подростки участся скалолазанию, осваивают навыки оказания первой помощи, проходят туристические маршруты со специализированным снаряжением под пристальным присмотром инструкторов.Из Абхазии на спортивно-туристический слет поехало 16 подростков, которые занимаются спортом уже не в первый год, и мероприятия, где нужно проявить физическую выносливость, для них не новы."Наши дети справляются на "отлично", потому что они физически подготовлены, очень сообразительны. Они с первого раза понимают, что им говорят, каждый из 16 поднялся на скаладром на высоту 13 метров. Спустились оттуда они с помощью специальных приемов, которым их обучили", - рассказала Котова.Она также объяснила, что команды не представляют страны, из которых они приехали. Спортсменов из разных команд разбили на группы, и они вместе проходят испытания.По наблюдениям Котовой, абхазские подростки завела много друзей и "их сердца покорили белорусы и смоляне".Участникам также рассказали об истории Смоленска и его связях с Абхазией. Например, уточнила Котова, флаг над Рейхстагом в 1945 году водрузили уроженец Смоленска Михаил Егоров и уроженец Абхазии Мелитон Кантария. К тому же, впервые работы Фазиля Искандера опубликовал редактор газеты "Новый мир", смолянин Александр Твардовский.Спортивно-туристический слет организован Смоленским центром детско-юношеского туризма при финансовой поддержке администрации области. В нем принимают участие команды из Смоленской области, Беларуси, Абхазии и Донецка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240613/pervye-shagi-skalolaznye-marshruty-vozrozhdayut-v-ritsinskom-parke-1051352025.html

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