https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-15-i-16-iyunya-1051360732.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и прохождение фронта южного циклона. 14.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-14T22:44+0300

2024-06-14T22:44+0300

2024-06-14T22:44+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В выходные дни 15 и 16 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу с ночи и в воскресенье временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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