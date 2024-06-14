https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-15-i-16-iyunya-1051360732.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и прохождение фронта южного циклона. 14.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-14T22:44+0300
2024-06-14T22:44+0300
2024-06-14T22:44+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051215829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7d4f20ab9dd8e7956ab279a66208de9.jpg
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В выходные дни 15 и 16 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу с ночи и в воскресенье временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051215829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4009b797c0a6c65985a655ceb363d7be.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и прохождение фронта южного циклона.
СУХУМ, 14 июн - Sputnik. В выходные дни 15 и 16 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу с ночи и в воскресенье временами ожидается дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление - пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.