https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-posetila-sukhumskiy-aeroport-1051362642.html

Делегация Минэкономразвития России посетила сухумский аэропорт

Делегация Минэкономразвития России посетила сухумский аэропорт

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Рабочая группа по мониторингу реализации проекта реконструкции сухумского аэропорта проверила ход строительных работ. 15.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-15T15:30+0300

2024-06-15T15:30+0300

2024-06-15T17:43+0300

в абхазии

минэкономики

министерство экономического развития рф

абхазия

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аэропорт

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Рабочая группа по мониторингу реализации проекта реконструкции сухумского аэропорта проверила ход строительных работ. В Абхазии с рабочим визитом находится делегация из России во главе с замминистра экономразвития Дмитрием Вольвачем. В пятницу, 14 июня, прошло заседание рабочей группы в Кабмине. Об его итогах рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240614/bolshie-proekty-ozgan-rasskazala-o-vizite-delegatsii-minekonomrazvitiya-rossii-1051359391.html

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минэкономики, министерство экономического развития рф, абхазия, россия, аэропорт, сухумский аэропорт