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Метеоролог рассказала, когда в июне ждать жару, грозы и туманы
Метеоролог рассказала, когда в июне ждать жару, грозы и туманы
Sputnik Абхазия
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода в Абхазии до конца месяца. 15.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-15T17:56+0300
2024-06-15T17:56+0300
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Метеоролог рассказала, когда в июне ждать жару, грозы и туманы
Sputnik Абхазия
Метеоролог рассказала, когда в июне ждать жару, грозы и туманы
Ожидается переменная облачность, сохранится жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщила Трапш. "Но с 22 июня мы ожидаем ухудшение погоды, в основном будут пасмурные с дождями дни, местами интенсивные ливни и разной продолжительности, возможны туманы. Ночные температуры от 16 до 21 градуса, дневные – от 26 до 31 градуса", – рассказала Диана Трапш. Температура морской воды 24-25 градусов. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Метеоролог рассказала, когда в июне ждать жару, грозы и туманы
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода в Абхазии до конца месяца.
Ожидается переменная облачность, сохранится жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, сообщила Трапш.
"Но с 22 июня мы ожидаем ухудшение погоды, в основном будут пасмурные с дождями дни, местами интенсивные ливни и разной продолжительности, возможны туманы. Ночные температуры от 16 до 21 градуса, дневные – от 26 до 31 градуса", – рассказала Диана Трапш.
Температура морской воды 24-25 градусов.
Подробности слушайте в подкасте.