https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-17-iyunya-1051368890.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июня

Sputnik Абхазия

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 16.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-16T19:00+0300

2024-06-16T19:00+0300

2024-06-16T19:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В понедельник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, от днем + 23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии