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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июня
Sputnik Абхазия
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 16.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-16T19:00+0300
2024-06-16T19:00+0300
2024-06-16T19:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В понедельник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, от днем + 23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 17 июня
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В понедельник, 17 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, от днем + 23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.