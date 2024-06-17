https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/obyavlen-short-list-konkursa-imeni-andreya-stenina-v-2024-godu-1051376413.html

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в 2024 году

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в 2024 году

Sputnik Абхазия

В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет. 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T13:15+0300

2024-06-17T13:15+0300

2024-06-17T13:15+0300

андрей стенин

новости

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Юбилейный X конкурс молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года. Полный список фотографов и подборку одиночных и серийных работ можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса. При этом шорт-лист не включает указание призовых мест - победителей традиционно объявят в сентябре вместе с обладателем гран-при.Куратор конкурса Оксана Олейник рассказала, что в этом году в участников оценивали победители прошлых лет.В 2024 году в конкурсе участвовали фотографы из Сирии, Южноафриканской республики, Мьянмы. Общее число работ - около двух тысяч, всего же на суд жюри свои фотографии представили 557 профессионалов из 36 стран.В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html

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