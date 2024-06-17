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https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/obyavlen-short-list-konkursa-imeni-andreya-stenina-v-2024-godu-1051376413.html
Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в 2024 году
Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в 2024 году
Sputnik Абхазия
В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T13:15+0300
2024-06-17T13:15+0300
андрей стенин
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Юбилейный X конкурс молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года. Полный список фотографов и подборку одиночных и серийных работ можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса. При этом шорт-лист не включает указание призовых мест - победителей традиционно объявят в сентябре вместе с обладателем гран-при.Куратор конкурса Оксана Олейник рассказала, что в этом году в участников оценивали победители прошлых лет.В 2024 году в конкурсе участвовали фотографы из Сирии, Южноафриканской республики, Мьянмы. Общее число работ - около двух тысяч, всего же на суд жюри свои фотографии представили 557 профессионалов из 36 стран.В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html
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андрей стенин, новости
андрей стенин, новости

Объявлен шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в 2024 году

13:15 17.06.2024
© Foto / Александр Ощепков "Детям страшно, а я ведь сам отец"
Детям страшно, а я ведь сам отец - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2024
© Foto / Александр Ощепков
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В этом году впервые международное жюри состоит из профессионалов, фотожурналистов, обладателей гран-при разных лет.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Юбилейный X конкурс молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года.
Полный список фотографов и подборку одиночных и серийных работ можно увидеть на русской и английской версиях сайта конкурса. При этом шорт-лист не включает указание призовых мест - победителей традиционно объявят в сентябре вместе с обладателем гран-при.
© Foto / Руслан Кондратенко Вид сверху, одиночные
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© Foto / Абдул Момин
Вид сверху, одиночные
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© Foto / Раджендра Пандей
Портрет. Герой нашего времени, серии
4/6
© Foto / Сергей Алексеев
Портрет. Герой нашего времени, серии
5/6
© Foto / Мохаммед Суман
Моя Планета, одиночные
6/6
© Foto / Анна Плюснина
Портрет. Герой нашего времени, серии
Куратор конкурса Оксана Олейник рассказала, что в этом году в участников оценивали победители прошлых лет.
"Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением. Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы", - сказала она.
В 2024 году в конкурсе участвовали фотографы из Сирии, Южноафриканской республики, Мьянмы. Общее число работ - около двух тысяч, всего же на суд жюри свои фотографии представили 557 профессионалов из 36 стран.
Работа Умирающая традиция. Вид через окружность индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2023
Новый взгляд: победители конкурса имени Андрея Стенина 2023 года
19 октября 2023, 19:23
В планах конкурса до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Он учрежден в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.
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