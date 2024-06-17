https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/pravo-na-samoopredelenie-abkhazskomu-pismu-ispolnilos-36-let-1051378271.html

Право на самоопределение: "Абхазскому письму" исполнилось 36 лет

Право на самоопределение: "Абхазскому письму" исполнилось 36 лет

Sputnik Абхазия

17 июня 1988 года группа представителей абхазской интеллигенции направила в Президиум XIX партконференции документ, получивший впоследствии название "Абхазское... 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T19:18+0300

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SputnikВ нем была изложена просьба о создании партийно-правительственной комиссии для изучения и справедливого решения вопроса о прямом подчинении Абхазии центральным органам власти. В силу этого авторы документа заявляли, что "акт включения ССР Абхазии в ССР Грузии с последующим ее преобразованием в 1931 году в Абхазскую АССР был актом попрания национальных прав абхазского народа", и поэтому ставили вопрос "о выводе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и о возвращении Абхазии статуса Союзной Социалистической Республики, каковой она являлась в первые годы Советской власти (1921–1931 годы). Историк, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Геннадий Цулая в интервью Sputnik отметил, что отношения Грузии с Абхазской АССР в тот период были напряженными. Он напомнил, что за время существования Советского Союза представители Абхазии неоднократно ставили вопрос о выходе из состава Грузинской ССР. Интеллигенция выражала желание народа и стремилась к членству Абхазии в СССР в качестве самостоятельной республики, как это было ранее. Эта необходимость существовала, так как Тбилиси не учитывал коренные интересы жителей республики. Грузинские историки искажали историю Абхазии, утверждая, в том числе, что на территории республики абхазы и грузины появились и развивались одновременно, а затем и вовсе пытались оспаривать автохтонность (принадлежность к территории, прим.) абхазов, добавил ученый. В качестве реакции на абхазское письмо "шестидесяти" 13 августа 1988 года в Абхазию приехал инструктор подотдела межнациональных отношений при орготделе ЦК КПСС Виктор Рябов. Он встречался с общественностью в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах, после чего посетил столицу Грузии. Дальнейшего развития обращение абхазской интеллигенции не получило. Вместе с тем, "Абхазское письмо" остро восприняли в Грузии - была начата кампания по дискредитации абхазского национального движения и абхазского народа вообще. Обращение абхазской интеллигенции стало одним из этапов национально-освободительной борьбы, подытожил Геннадий Цулая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/bez-ucheta-mneniya-naroda-kak-prinimali-novuyu-konstitutsiyu-abkhazskoy-assr-1051282930.html

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