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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/shest-ukrainskikh-bpla-unichtozhili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1051373051.html
Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь
Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-zagornoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1051366192.html
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россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс

Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь

09:00 17.06.2024 (обновлено: 09:10 17.06.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — говорится в публикации.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
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