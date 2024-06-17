https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/shest-ukrainskikh-bpla-unichtozhili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1051373051.html

Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь

Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь

Sputnik Абхазия

С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T09:00+0300

2024-06-17T09:00+0300

2024-06-17T09:10+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-zagornoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1051366192.html

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