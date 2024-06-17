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Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь
Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь
Sputnik Абхазия
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T09:00+0300
2024-06-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-zagornoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1051366192.html
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Шесть украинских БПЛА уничтожили над территорией России за ночь
09:00 17.06.2024 (обновлено: 09:10 17.06.2024)
С начала СВО украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории и устраивают диверсии.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 июня перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — говорится в публикации.
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные территории, а также предпринимать атаки на более далекие от границ объекты, в том числе в Москве.
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.