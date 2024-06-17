https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/vladimir-putin-osvobodil-ot-dolzhnostey-chetyrekh-zamministra-oborony-1051378005.html

Владимир Путин освободил от должностей четырех замминистра обороны

Владимир Путин освободил от должностей четырех замминистра обороны

Sputnik Абхазия

Владимир Путин подписал указ о том, что глава Минобороны может иметь 12 заместителей, в том числе двух первых. 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T17:30+0300

2024-06-17T17:30+0300

2024-06-17T17:30+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.Другим указом глава государства назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, который ранее занимал пост первого замминистра финансов. Заместителями также назначены Анна Цивилева, возглавляющая фонд поддержки участников СВО "Защитник Отечества" и Павел Фрадков, работавший на посту первого замуправделами президента. Леонид Горнин будет отвечать за финансовое обеспечение ВС, Павел Фрадков курирует вопросы управления имуществом, строительства, земельными ресурсами, Анна Цивилева будет ответственна за организацию социального и жилищного обеспечения военных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/vladimir-putin-predlozhil-andreya-belousova-na-dolzhnost-glavy-minoborony-1051056606.html

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