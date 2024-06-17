https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/vladimir-putin-osvobodil-ot-dolzhnostey-chetyrekh-zamministra-oborony-1051378005.html
Владимир Путин освободил от должностей четырех замминистра обороны
Владимир Путин освободил от должностей четырех замминистра обороны
Sputnik Абхазия
Владимир Путин подписал указ о том, что глава Минобороны может иметь 12 заместителей, в том числе двух первых. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T17:30+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.Другим указом глава государства назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, который ранее занимал пост первого замминистра финансов. Заместителями также назначены Анна Цивилева, возглавляющая фонд поддержки участников СВО "Защитник Отечества" и Павел Фрадков, работавший на посту первого замуправделами президента. Леонид Горнин будет отвечать за финансовое обеспечение ВС, Павел Фрадков курирует вопросы управления имуществом, строительства, земельными ресурсами, Анна Цивилева будет ответственна за организацию социального и жилищного обеспечения военных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240512/vladimir-putin-predlozhil-andreya-belousova-na-dolzhnost-glavy-minoborony-1051056606.html
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россия, новости, министерство обороны рф
россия, новости, министерство обороны рф
Владимир Путин освободил от должностей четырех замминистра обороны
Владимир Путин подписал указ о том, что глава Минобороны может иметь 12 заместителей, в том числе двух первых.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
От занимаемых должностей освобождены Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов.
Другим указом глава государства назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, который ранее занимал пост первого замминистра финансов. Заместителями также назначены Анна Цивилева, возглавляющая фонд поддержки участников СВО "Защитник Отечества" и Павел Фрадков, работавший на посту первого замуправделами президента.
Леонид Горнин будет отвечать за финансовое обеспечение ВС, Павел Фрадков курирует вопросы управления имуществом, строительства, земельными ресурсами, Анна Цивилева будет ответственна за организацию социального и жилищного обеспечения военных.