https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/volvach-rasskazal-o-preimuschestvakh-otkrytiya-aeroporta-v-abkhazii-1051379263.html

Вольвач рассказал о преимуществах открытия аэропорта в Абхазии

Вольвач рассказал о преимуществах открытия аэропорта в Абхазии

Sputnik Абхазия

Делегация из России, в которую входили эксперты из профильных федеральных ведомств, находилась в Абхазии три дня. 17.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-17T20:37+0300

2024-06-17T20:37+0300

2024-06-17T23:37+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Открытие международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба снимет нагрузку с аэропорта Сочи и пункта пропуска "Адлер", считает замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. "Для России новый аэропорт снимет загруженность с аэропорта Сочи и с автомобильного пункта пропуска „Адлер“, которые на сегодняшний день являются единственными точками входа в Абхазию для российских граждан. Для Абхазии — увеличит турпоток и активизирует развитие деловой сферы республики", - сказал он.Дмитрий Вольвач добавил, что тестовый рейс из России прилетит в Абхазию уже в этом году. Российская делегация во главе с Вольвачем пробыла в республике три дня. В рамках этого визита состоялось заседание рабочей группы по контролю за возобновлением работы сухумского аэропорта. Стороны обсудили ставки сборов, тарифы для авиакомпаний, и другие вопросы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-posetila-sukhumskiy-aeroport-1051362642.html

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