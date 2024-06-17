https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/volvach-rasskazal-o-preimuschestvakh-otkrytiya-aeroporta-v-abkhazii-1051379263.html
Вольвач рассказал о преимуществах открытия аэропорта в Абхазии
Вольвач рассказал о преимуществах открытия аэропорта в Абхазии
Sputnik Абхазия
Делегация из России, в которую входили эксперты из профильных федеральных ведомств, находилась в Абхазии три дня. 17.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-17T20:37+0300
2024-06-17T20:37+0300
2024-06-17T23:37+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/06/1042996243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f8fb5f871d3d836485d8ea26cb96f2b.jpg
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Открытие международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба снимет нагрузку с аэропорта Сочи и пункта пропуска "Адлер", считает замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. "Для России новый аэропорт снимет загруженность с аэропорта Сочи и с автомобильного пункта пропуска „Адлер“, которые на сегодняшний день являются единственными точками входа в Абхазию для российских граждан. Для Абхазии — увеличит турпоток и активизирует развитие деловой сферы республики", - сказал он.Дмитрий Вольвач добавил, что тестовый рейс из России прилетит в Абхазию уже в этом году. Российская делегация во главе с Вольвачем пробыла в республике три дня. В рамках этого визита состоялось заседание рабочей группы по контролю за возобновлением работы сухумского аэропорта. Стороны обсудили ставки сборов, тарифы для авиакомпаний, и другие вопросы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240615/delegatsiya-minekonomrazvitiya-rossii-posetila-sukhumskiy-aeroport-1051362642.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/06/1042996243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c870bf846c0f300549baeeec70ffbef5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт
Вольвач рассказал о преимуществах открытия аэропорта в Абхазии
20:37 17.06.2024 (обновлено: 23:37 17.06.2024)
Делегация из России, в которую входили эксперты из профильных федеральных ведомств, находилась в Абхазии три дня.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Открытие международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба снимет нагрузку с аэропорта Сочи и пункта пропуска "Адлер", считает
замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.
Вольвач отметил, что реконструкция проекта полностью финансируется за счет частного инвестора из России.
"Для России новый аэропорт снимет загруженность с аэропорта Сочи и с автомобильного пункта пропуска „Адлер“, которые на сегодняшний день являются единственными точками входа в Абхазию для российских граждан. Для Абхазии — увеличит турпоток и активизирует развитие деловой сферы республики", - сказал он.
Дмитрий Вольвач добавил, что тестовый рейс из России прилетит в Абхазию уже в этом году.
Российская делегация во главе с Вольвачем пробыла в республике три дня. В рамках этого визита состоялось заседание рабочей группы по контролю за возобновлением работы сухумского аэропорта. Стороны обсудили ставки сборов, тарифы для авиакомпаний, и другие вопросы.