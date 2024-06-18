https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/dve-bronzy-popolnili-kopilku-sbornoy-abkhazii-na-igrakh-briks-1051383888.html
Две "бронзы" пополнили копилку сборной Абхазии на Играх БРИКС
Две "бронзы" пополнили копилку сборной Абхазии на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Обе награды были получены на турнире по вольной борьбе. 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T16:26+0300
2024-06-18T16:26+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазские спортсмены получили еще две бронзовые медали на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта. Ранее, 17 июня, он вышел в полуфинал турнира, но уступил чемпиону мира, двукратному чемпиону Европы, Абасгаджи Магомедову.Вторую медаль получил другой борец из республики, Марат Кокоскир. Его соперник, спортсмен из Таджикистана, снялся с соревнований из-за травмы. Кокоскир выступал в весовой категории до 70 килограммов.Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. Сегодня, 13 июня, абхазские спортсмены попробуют свои силы на соревнованиях по теннису, пинг-понгу, ушу, самбо, тяжелой атлетике.Бронзовую медаль уже получил самбист из Абхазии Рахман Напиджев. Еще одним бронзовым призером стал уроженец республики, тяжелоатлет Элкан Гвазава. Он представлял Россию и выступал в весовой категории до 61 килограмма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240616/istoricheskoe-sobytie-uchastie-sportsmenov-iz-abkhazii-na-igrakh-briks---1051369692.html
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игры брикс 2024, новости, спорт
игры брикс 2024, новости, спорт
Две "бронзы" пополнили копилку сборной Абхазии на Играх БРИКС
Обе награды были получены на турнире по вольной борьбе.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазские спортсмены получили еще две бронзовые медали на Играх БРИКС в Казани, сообщает Госкомспорта.
Даниил Харчилава стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе в весовой категории 65 килограммов. Он победил китайского спортсмена со счетом 11:0.
Ранее, 17 июня, он вышел в полуфинал турнира, но уступил чемпиону мира, двукратному чемпиону Европы, Абасгаджи Магомедову.
Вторую медаль получил другой борец из республики, Марат Кокоскир. Его соперник, спортсмен из Таджикистана, снялся с соревнований из-за травмы. Кокоскир выступал в весовой категории до 70 килограммов.
Игры БРИКС стартовали в Казани 12 июня и продлятся до 23 июня. Абхазию представляют 62 спортсмена в 13 видах спорта. Сегодня, 13 июня, абхазские спортсмены попробуют свои силы на соревнованиях по теннису, пинг-понгу, ушу, самбо, тяжелой атлетике.
Бронзовую медаль уже получил самбист из Абхазии Рахман Напиджев. Еще одним бронзовым призером стал уроженец республики, тяжелоатлет Элкан Гвазава. Он представлял Россию и выступал в весовой категории до 61 килограмма.