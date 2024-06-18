https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/galuzin-rasskazal-kogda-normalizuyutsya-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-gruziey-1051383301.html
Галузин рассказал, когда нормализуются отношения между Абхазией и Грузией
Галузин рассказал, когда нормализуются отношения между Абхазией и Грузией
Sputnik Абхазия
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство намерено "вернуть в состав страны Абхазию и Цхинвальский регион". 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T16:09+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией нормализуются после того, как Тбилиси примет существующие реалии, сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью "Комсомольской правде".И ключевое значение в этом имеет подписание юридически обязывающих гарантий о неприменении силы, решение вопроса делимитации и последующей демаркации границ, сказал Галузин. Все эти темы регулярно обсуждаются на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. "Указанный формат (дискуссии, прим.) обеспечивает уникальную возможность для поддержания равноправного диалога и поиска точек соприкосновения между официальными представителями Тбилиси, Сухума и Цхинвала при международном посредничестве. Выступаем за активизацию работы в рамках МЖД. Знаю, что абхазы и югоосетины к этому готовы", - подчеркнул Галузин.Замглавы МИД добавил, что грузинские власти извлекли урок из "преступной авантюры" 2008 года и сейчас пытаются "вернуть" Абхазию и Южную Осетию мирным путем. Сухум и Цхинвал же считают эти действия попытками "размыть" их суверенитет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/mid-abkhazii-rezolyutsiya-genassamblei-oon-ne-otrazhaet-realnuyu-situatsiyu-v-regione-1051280216.html
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абхазия, новости, грузия, южная осетия, женевские дискуссии
Галузин рассказал, когда нормализуются отношения между Абхазией и Грузией
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство намерено "вернуть в состав страны Абхазию и Цхинвальский регион".
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией нормализуются после того, как Тбилиси примет существующие реалии, сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью "Комсомольской правде".
"Со своей стороны также считаем, что предпосылки для нормализации в "треугольнике" Сухум – Тбилиси – Цхинвал появятся после того, как в Грузии воспримут существующие реалии и будут готовы выстраивать отношения с республиками на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул он.
И ключевое значение в этом имеет подписание юридически обязывающих гарантий о неприменении силы, решение вопроса делимитации и последующей демаркации границ, сказал Галузин. Все эти темы регулярно обсуждаются на Международных Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.
"Указанный формат (дискуссии, прим.) обеспечивает уникальную возможность для поддержания равноправного диалога и поиска точек соприкосновения между официальными представителями Тбилиси, Сухума и Цхинвала при международном посредничестве. Выступаем за активизацию работы в рамках МЖД. Знаю, что абхазы и югоосетины к этому готовы", - подчеркнул Галузин.
Замглавы МИД добавил, что грузинские власти извлекли урок из "преступной авантюры" 2008 года и сейчас пытаются "вернуть" Абхазию и Южную Осетию мирным путем. Сухум и Цхинвал же считают эти действия попытками "размыть" их суверенитет.