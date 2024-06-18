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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/genprokuratura-antikorruptsionnaya-rabota-organov-prokuratury-trebuet-usileniya-1051381981.html
Генпрокуратура: антикоррупционная работа органов прокуратуры требует усиления
Генпрокуратура: антикоррупционная работа органов прокуратуры требует усиления
Sputnik Абхазия
Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры провело контрольные мероприятия в городах и районах. 18.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Работа надзорных органов Сухума и районных прокуратур по противодействию коррупции в Абхазии находится на ненадлежащем уровне и требует усиления, сообщает Генеральная прокуратура. На встречах обсуждались вопросы противодействия коррупции во взаимодействии граждан и органов госвласти, в том числе в земельной и жилищной сферах, взаимоотношениях с представителями власти на местах. Была выявлена "несоорганизация между надзорными органами власти в лице прокуратуры и местными органами власти, реализующими поставленные задачи". На совещаниях была подчеркнута необходимость создания постоянно действующей межведомственной рабочей группы для того, чтобы мониторить исполнение законодательства на местах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/dinamika-est-kak-v-abkhazii-rabotaet-antikorruptsionnyy-zakon-1045779662.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии

Генпрокуратура: антикоррупционная работа органов прокуратуры требует усиления

13:11 18.06.2024 (обновлено: 13:14 18.06.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура
Генеральная прокуратура - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры провело контрольные мероприятия в городах и районах.
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Работа надзорных органов Сухума и районных прокуратур по противодействию коррупции в Абхазии находится на ненадлежащем уровне и требует усиления, сообщает Генеральная прокуратура.
В прокуратурах городов и районов прошли выездные совещания. В них принимали участие представители РОВД, СГБ и местных администраций.
На встречах обсуждались вопросы противодействия коррупции во взаимодействии граждан и органов госвласти, в том числе в земельной и жилищной сферах, взаимоотношениях с представителями власти на местах.
Была выявлена "несоорганизация между надзорными органами власти в лице прокуратуры и местными органами власти, реализующими поставленные задачи".
На совещаниях была подчеркнута необходимость создания постоянно действующей межведомственной рабочей группы для того, чтобы мониторить исполнение законодательства на местах.
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