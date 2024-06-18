https://sputnik-abkhazia.ru/20240618/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-19-iyunya-1051382527.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 18.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-18T17:49+0300

2024-06-18T17:49+0300

2024-06-18T17:49+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/07/1048508696_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ba57f0e085b3b691e71ae332c0764f8.jpg

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В среду, 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии