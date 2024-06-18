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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 18.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-18T17:49+0300
2024-06-18T17:49+0300
2024-06-18T17:49+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В среду, 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. В среду, 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.