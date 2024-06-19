https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/tochnuyu-kopiyu-sukhumskoy-kolonnady-otkroyut-v-ufe-31-avgusta-1051404260.html

Точную копию сухумской колоннады откроют в Уфе 31 августа

Точную копию сухумской колоннады откроют в Уфе 31 августа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Точную копию сухумской колоннады откроют в Уфе 31 августа в день празднования 450-летия столицы Башкортостана. 19.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Точную копию сухумской колоннады откроют в Уфе 31 августа в день празднования 450-летия столицы Башкортостана. Высота объекта — около 12 метров, длина — до 30 метров. Первый камень в основание будущей колоннады заложили в октябре 2023 года во время визита президента Аслана Бжания в Уфу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/marzaev-o-sukhumskoy-kolonnade-v-ufe-budet-napominat-o-bratskikh-otnosheniyakh-s-abkhaziey-1050761598.html

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