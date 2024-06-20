https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/dorogi-energetika-i-ochistnye-sooruzheniya-agrba-ob-investprogramme-2023-2025-1051413096.html

Дороги, энергетика и очистные сооружения: Агрба об "Инвестпрограмме 2023-2025"

Дороги, энергетика и очистные сооружения: Агрба об "Инвестпрограмме 2023-2025"

Sputnik Абхазия

Общий объем российской Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2023-2025 годы составляет 3,4 миллиарда рублей. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T19:30+0300

2024-06-20T19:30+0300

2024-06-20T20:13+0300

управление капитального строительства

в абхазии

абхазия

инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

россия

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Основные цели Инвестпрограммы на 2023-2025 годы заключаются в устранении инфраструктурных ограничений, сказал в эфире радио Sputnik начальник УКС Абхазии Тимур Агрба.Он уточнил, что из включенных в эту программу 38 проектов 22 – это капитальный ремонт автомобильных дорог, три энергетических объекта, девять по замене коммуникаций водоснабжения и водоотведения, один – строительство детской республиканской больницы и завершение работ по строительству полигона твердых бытовых отходов.По его словам, в программу включены 38 проектов, в числе которых: Общий объем финансирования Инвестиционный программы 2023-225 годов составляет 3,4 миллиарда рублей. Агрба также назвал перечень объектов, которые находятся на стадии завершения или уже завершены.Среди них проект по модернизации подстанции "Бзыбь" и увеличению ее мощности со 126 до 250 мегаватт. Он был реализован в рамках двух последних Инвестиционных программ. В эксплуатацию ввели объект два месяца назад.Он рассказал о ремонте и благоустройстве улиц Сухума в рамках российской Инвестпрограмме на 2023-2025 годы.Завершен капремонт улицы Воронова на участке от улицы Лакоба до набережной Диоскуров. Заменены канализационные, ливневые и водопроводные линии, отремонтированы тротуары и уложен асфальт. Стоимость работ — 28 миллионов рублей. Завершен ремонт улиц Джонуа и Гулиа, сумма работ — 24 и 26 миллионов рублей. На ремонт улицы Когония предусмотрено 98 миллионов рублей. Завершить работы планируют к концу 2024 года. На завершающей стадии работы на улице Абазинской, выделено 35 миллионов рублей.В следующем году в Сухуме по Инвестпрограмме планируют отремонтировать улицу Басария с заменой всех коммуникаций, если в программу не будут внесены корректировки, отметил Агрба.Помимо этого, добавил Агрба, в Ткуарчале запланирован капремонт проспекта Свободы и одной из дорог села Агу-Бедиа. В Очамчыре тоже проведут ремонтные работы автомобильных дорог.Что касается освещения республиканской трассы, отметил Агрба, работы были завершены в 2023 году, но участок от Псоу до Сухума Управление капитального строительства еще не приняло, так как подрядчику еще предстоит устранить проблемы с плафонами на некоторых участках.В предстоящем году запланирована сдача в эксплуатацию очистных сооружений в селе Алахадзы Гагрского района, которые будут обслуживать как саму Гагру, так и Пицунду, где начинается строительство канализационно-насосных станций. Вся система водоотведения в этом районе страны должна заработать централизованно к концу 2025 года, подчеркнул глава УКС.В прошлом мае жители улицы Искандера в Сухуме перекрыли проезжую часть и выдвинули требование к властям отремонтировать эту улицу. Как рассказал Агрба, документы по этому участку уже готовы, проект будет разделен на два этапа. В 2024 году отремонтируют улицу от Имама Шамиля до Джонуа, в 2025 году, возможно, и раньше, завершат работы на улице Искандера.Тимур Агрба также рассказал, что впервые за все время существования УКС в республиканском бюджете на ремонтно-восстановительные работы заложено 700 миллионов рублей при 270 миллионах рублей годом ранее. Согласно постановлению Кабмина, на эти деньги в 2024 году будет реализовано более 100 мероприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240619/posrednik-agrba-realizatsii-investprogrammy-2023-2025--1051401822.html

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управление капитального строительства, абхазия, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, россия, абхазия: благоустройство районов и городов