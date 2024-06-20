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Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС

Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. Арджения — мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.В копилке абхазской команды три бронзовых медали.

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