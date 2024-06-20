Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/german-ardzheniya-oderzhal-pobedu-nad-bokserom-iz-belarusi-na-igrakh-briks-1051414585.html
Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС
Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T12:34+0300
2024-06-20T12:51+0300
в абхазии
игры брикс 2024
абхазия
казань
спорт
бокс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039652550_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_a0d2020376b11049ebfde16d0e0fb01c.jpg
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. Арджения — мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.В копилке абхазской команды три бронзовых медали.
абхазия
казань
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/11/1039652550_124:0:1157:775_1920x0_80_0_0_5e4d556aab053a10ae1195c153f686dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
игры брикс 2024, абхазия, казань, спорт, бокс
игры брикс 2024, абхазия, казань, спорт, бокс

Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС

12:34 20.06.2024 (обновлено: 12:51 20.06.2024)
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуГерман Арджения
Герман Арджения - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2024
© Foto / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Подписаться
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС.
Арджения — мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
В копилке абхазской команды три бронзовых медали.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0