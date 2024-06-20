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Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС
Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T12:34+0300
2024-06-20T12:34+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС. Арджения — мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.В копилке абхазской команды три бронзовых медали.
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игры брикс 2024, абхазия, казань, спорт, бокс
игры брикс 2024, абхазия, казань, спорт, бокс
Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси на Играх БРИКС
12:34 20.06.2024 (обновлено: 12:51 20.06.2024)
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Герман Арджения одержал победу над боксером из Беларуси Владиславом Смоловским на Играх БРИКС.
Арджения — мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.
В копилке абхазской команды три бронзовых медали.