https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-21-iyunya-1051424504.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июня

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T19:33+0300

2024-06-20T19:33+0300

2024-06-20T22:21+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/13/1051406848_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_a17d943a77716575a776bc686287d0e6.jpg

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В пятницу, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до второй половины дня местами осадки разной интенсивности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии