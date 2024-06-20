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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июня
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-20T19:33+0300
2024-06-20T19:33+0300
2024-06-20T22:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В пятницу, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до второй половины дня местами осадки разной интенсивности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +25°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 июня
19:33 20.06.2024 (обновлено: 22:21 20.06.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной окраины антициклона и переднего сектора южного циклона.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В пятницу, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи до второй половины дня местами осадки разной интенсивности, возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.