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Семь аппаратов для майнинга изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу"
Семь аппаратов для майнинга изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу"
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку ввоза аппаратов для майнинга из России. 20.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку ввоза аппаратов для майнинга из России.Материалы по трем делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.
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таможня, майнинг в абхазии, абхазия
таможня, майнинг в абхазии, абхазия
Семь аппаратов для майнинга изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу"
11:10 20.06.2024 (обновлено: 12:39 20.06.2024)
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку ввоза аппаратов для майнинга из России.
Оборудование изъяли у трех граждан Абхазии. Они пытались провезти в ручной клади семь машинок Whatsminer M 21s.
Материалы по трем делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.