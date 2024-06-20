https://sputnik-abkhazia.ru/20240620/sem-apparatov-dlya-mayninga-izyali-abkhazskie-tamozhenniki-na-postu-psou--1051414892.html

Семь аппаратов для майнинга изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу"

Семь аппаратов для майнинга изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку ввоза аппаратов для майнинга из России. 20.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-20T11:10+0300

2024-06-20T11:10+0300

2024-06-20T12:39+0300

в абхазии

таможня

майнинг в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Абхазские таможенники пресекли попытку ввоза аппаратов для майнинга из России.Материалы по трем делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.

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