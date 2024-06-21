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Карди-оглы о выступлении абхазских боксеров на Играх БРИКС: достойно
Карди-оглы о выступлении абхазских боксеров на Играх БРИКС: достойно
Sputnik Абхазия
Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в интервью радио Sputnik рассказал, как готовились боксеры к участи в Играх БРИКС и как... 21.06.2024, Sputnik Абхазия
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Карди-оглы о выступлении абхазских боксеров на Играх БРИКС
Sputnik Абхазия
Карди-оглы о выступлении абхазских боксеров на Играх БРИКС
Глава Федерации отметил, что абхазские боксеры проявляют себя достойно на международных соревнованиях в Казани. Он отметил, что к следующим соревнованиям нужно будет готовиться более усердно. "Я бы желал, чтобы у нас была подготовка на более высоком уровне, чтобы мы проходили не один сбор, как в этот раз, а два, потому что это очень важно для результата. Чем больше мы будем участвовать в таких соревнованиях и проводить сборы для подготовки к ним, тем лучше будет результат", – считает Альберт Карди-оглы. По его мнению, эти соревнования очень серьезные, где можно себя проявить. Абхазских спортсменов увидели и уже знают во многих странах, их хвалят, отметил Карди-оглы. Слушайте подкаст.
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Карди-оглы о выступлении абхазских боксеров на Играх БРИКС: достойно
11:35 21.06.2024 (обновлено: 12:10 21.06.2024)
Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы в интервью радио Sputnik рассказал, как готовились боксеры к участи в Играх БРИКС и как им удается одерживать победы.
Глава Федерации отметил, что абхазские боксеры проявляют себя достойно на международных соревнованиях в Казани.
"Неудачи в спорте бывают, не без этого. Но уровень соревнований очень высокий, и мы получили очень хороший опыт, потому что все соперники были первыми номерами в своих странах. Было нелегко, но все ребята достойно провели свои бои. Кто-то пробрался в полуфинал, кто-то проиграл. Но это спорт", – сказал Карди-оглы.
Он отметил, что к следующим соревнованиям нужно будет готовиться более усердно.
"Я бы желал, чтобы у нас была подготовка на более высоком уровне, чтобы мы проходили не один сбор, как в этот раз, а два, потому что это очень важно для результата. Чем больше мы будем участвовать в таких соревнованиях и проводить сборы для подготовки к ним, тем лучше будет результат", – считает Альберт Карди-оглы.
По его мнению, эти соревнования очень серьезные, где можно себя проявить. Абхазских спортсменов увидели и уже знают во многих странах, их хвалят, отметил Карди-оглы.